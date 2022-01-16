Тюбинги и ныряние в небезопасных местах. По каким причинам чаще всего попадают к травматологу?

Новости Беларуси. Каток, который залила сама природа. В первые дни января на улицу можно было выйти только на коньках. О том, как удержаться на скользкой дороге, а если и падать, то красиво, а главное – безопасно, мы поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ с Кириллом Криворотом, заместителем директора РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидатом медицинских наук, врачом-нейрохирургом. Екатерина Забенько, ведущая:

Скажите, характер травм с годами меняется, с которыми поступают пациенты?

Кирилл Криворот, заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии:

Да, хотелось бы отметить, что в современном мире появились новые травмы. Появились средства индивидуальной мобильности, благодаря которым человек может перемещаться в пространстве быстрее, но не все умеют им должным образом управлять. Кажется, что тут сложного? Тем не менее. Екатерина Забенько:

Те же самые электросамокаты, будем называть вещи своими именами. Кирилл Криворот:

Электросамокаты, моноколеса, гироскутеры. О средствах индивидуальной мобильности мы в последнее время заговорили. Также за последнее время мы отметили получение нашими пациентами травм при катании с горок. Да, раньше были санки, сейчас появились надувные санки, так называемые тюбинги, которые неуправляемые, развивают достаточно высокую скорость.

Екатерина Забенько:

Я знаю, что врачи не рекомендуют пользоваться этими средствами катания с горок, в первую очередь детям. Потому что там такие травмы получаются, которые часто очень плачевно заканчиваются. Кирилл Криворот:

Да, к сожалению, так. Участились случаи получения детьми травм при катании с горок на тюбингах. Не могут спрогнозировать, куда этот тюбинг поедет и, соответственно, врезаются в дерево, в других катающихся, а дальше уже попадают к нам. Мы оказываем им соответствующую помощь. Екатерина Забенько:

Кстати, заканчиваются детские зимние каникулы. Возросло ли количество подобных случаев за этот период? Кирилл Криворот:

Я бы не сказал, что это связано с каникулами. Екатерина Забенько:

Скорее, с сезоном.