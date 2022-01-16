Тюбинги и ныряние в небезопасных местах. По каким причинам чаще всего попадают к травматологу?
Новости Беларуси. Каток, который залила сама природа. В первые дни января на улицу можно было выйти только на коньках. О том, как удержаться на скользкой дороге, а если и падать, то красиво, а главное – безопасно, мы поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ с Кириллом Криворотом, заместителем директора РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидатом медицинских наук, врачом-нейрохирургом.
Екатерина Забенько, ведущая:
Скажите, характер травм с годами меняется, с которыми поступают пациенты?
Кирилл Криворот, заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии:
Да, хотелось бы отметить, что в современном мире появились новые травмы. Появились средства индивидуальной мобильности, благодаря которым человек может перемещаться в пространстве быстрее, но не все умеют им должным образом управлять. Кажется, что тут сложного? Тем не менее.
Екатерина Забенько:
Те же самые электросамокаты, будем называть вещи своими именами.
Кирилл Криворот:
Электросамокаты, моноколеса, гироскутеры. О средствах индивидуальной мобильности мы в последнее время заговорили. Также за последнее время мы отметили получение нашими пациентами травм при катании с горок. Да, раньше были санки, сейчас появились надувные санки, так называемые тюбинги, которые неуправляемые, развивают достаточно высокую скорость.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что врачи не рекомендуют пользоваться этими средствами катания с горок, в первую очередь детям. Потому что там такие травмы получаются, которые часто очень плачевно заканчиваются.
Кирилл Криворот:
Да, к сожалению, так. Участились случаи получения детьми травм при катании с горок на тюбингах. Не могут спрогнозировать, куда этот тюбинг поедет и, соответственно, врезаются в дерево, в других катающихся, а дальше уже попадают к нам. Мы оказываем им соответствующую помощь.
Екатерина Забенько:
Кстати, заканчиваются детские зимние каникулы. Возросло ли количество подобных случаев за этот период?
Кирилл Криворот:
Я бы не сказал, что это связано с каникулами.
Екатерина Забенько:
Скорее, с сезоном.
Кирилл Криворот:
Скорее, с сезоном, да. Мы видим, пошел снег, все понятно, с субботы на воскресенье к нам будут поступать детки, которые катаются с горок на тюбингах, на санках. Что тут греха таить, даже и взрослые. В моей практике была даже и бабушка ребенка, которая каталась вместе с ним и получила травму позвоночника.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что еще есть травма, которой вам хотелось бы уделить особое внимание. Она хоть и не сезонная, касается лета, но вы готовы о ней говорить круглогодично. Это ныряние в небезопасных местах, где можно повредить голову, и это действительно может закончиться для человека инвалидностью.
Кирилл Криворот:
Да, мне как нейрохирургу приходится иметь дело с пациентами (как правило, молодыми), которые ныряют. Я бы не рекомендовал нырять вообще. Но если уж очень хочется, то место должно быть проверенное и надо убедиться, что там не появились какие-то коряги, камни, еще что-то на дне. Но вообще, я повторюсь, ныряние на мелководье чревато повреждением шейного отдела позвоночника с ушибом спинного мозга и парализацией пациента. То есть руки, ноги в большинстве случаев у таких пациентов не работают. И это, к сожалению, инвалидность, в большинстве случаев на всю жизнь.
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