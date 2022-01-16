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ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь

16 января 2022 11:31
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Новости Беларуси. Литовские пограничники пытались вытеснить беженцев в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 15 января в Ивьевском районе. На линии границы были обнаружены пятеро граждан Сирии.  

ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь-1

Один из них был без сознания, у него едва прощупывался пульс. Белорусские пограничники оказали первую помощь и вызвали медиков. Беженца доставили в реанимацию.  

ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь-4

Больной был без сознания. Оказана медицинская помощь. Больной средней степени тяжести, нуждается в госпитализации. Больной истощен, видно, что длительное время находился в лесу.  

ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь-7

Виктория Ходосок, СТВ:  
Как рассказали мужчины, литовские силовики задержали их в лесу. Они не ели больше суток, были истощены, просили о помощи. Вместо этого литовцы привезли их к белорусской границе, а затем, угрожая физической расправой, пытались вытеснить их на территорию нашей страны.  

# Беженцы # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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