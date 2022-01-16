ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь

Новости Беларуси. Литовские пограничники пытались вытеснить беженцев в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 15 января в Ивьевском районе. На линии границы были обнаружены пятеро граждан Сирии.

Один из них был без сознания, у него едва прощупывался пульс. Белорусские пограничники оказали первую помощь и вызвали медиков. Беженца доставили в реанимацию.

Больной был без сознания. Оказана медицинская помощь. Больной средней степени тяжести, нуждается в госпитализации. Больной истощен, видно, что длительное время находился в лесу.