ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь

Новости Беларуси. Литовские пограничники пытались вытеснить беженцев в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 15 января в Ивьевском районе. На линии границы были обнаружены пятеро граждан Сирии.
Новости Беларуси. Литовские пограничники пытались вытеснить беженцев в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 15 января в Ивьевском районе. На линии границы были обнаружены пятеро граждан Сирии.
Один из них был без сознания, у него едва прощупывался пульс. Белорусские пограничники оказали первую помощь и вызвали медиков. Беженца доставили в реанимацию.
Больной был без сознания. Оказана медицинская помощь. Больной средней степени тяжести, нуждается в госпитализации. Больной истощен, видно, что длительное время находился в лесу.
Виктория Ходосок, СТВ:
Как рассказали мужчины, литовские силовики задержали их в лесу. Они не ели больше суток, были истощены, просили о помощи. Вместо этого литовцы привезли их к белорусской границе, а затем, угрожая физической расправой, пытались вытеснить их на территорию нашей страны.