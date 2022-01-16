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Какие есть приметы на Святки и Крещение? Рассказываем, каким будет лето и ждать ли богатого урожая

16 января 2022 11:21
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 17 января полная Луна на небе предвещала сильный паводок и хороший урожай вишни и тыквы. Также наши предки верили, что если в этот день снег на деревьях сучья гнет, летом пчелы роиться будут, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Какие есть приметы на Святки и Крещение? Рассказываем, каким будет лето и ждать ли богатого урожая-1

18 января – Крещенский сочельник. Если день простоял погожим, а к вечеру небо заволокло низкими облаками – к продолжительным морозам. Много снега на деревьях – к большому урожаю плодов и меда. Снега, наоборот, мало – в этом году не будет ни грибов, ни ягод.  

19 января – великий праздник – Крещение Господне. С этого дня обычно начинаются крещенские морозы. Если 19 января выдалась ясная погода, будет неурожайный год. Звездная ночь на Крещение обещает урожай орехов и ягод. Ясная и холодная погода – к засушливому лету, снежная и пасмурная – к обильному урожаю.  

Какие есть приметы на Святки и Крещение? Рассказываем, каким будет лето и ждать ли богатого урожая-4

20 января – день Ивана Крестителя. Если в полдень будет ясное солнце, настанет ранняя весна. Если метель, то вся Масленица будет метельная. Утренние туманы на Ивана сулили богатые хлеба.  

21 января наши предки окончательно прощались со Святками. Если к вечеру снегопад прекращается, а небо не прояснилось, то на следующий день будет падать снег. Появляются вокруг солнца или месяца радужные круги – в ближайшие сутки погода ухудшится.  

Порывистый ветер, гололедица и снегопады. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю с 17 по 23 января.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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