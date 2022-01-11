Как снизить риск гололёдных травм? Полезные советы от врача-нейрохирурга
Новости Беларуси. Каток, который залила сама природа. В первые дни января на улицу можно было выйти только на коньках. Не все готовы были к спортивным нагрузкам после новогоднего застолья. Многие так и не добрались до работы и вышли сразу на больничный после неудачной попытки преодолеть гололед. Не все прошли испытания на ловкость и прочность. И как результат – наплыв посетителей в травмпунктах, многочисленные ушибы, вывихи, растяжения и переломы.
О том, как удержаться на скользкой дороге, а если и падать, то красиво, а главное – безопасно, мы поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ с Кириллом Криворотом, заместителем директора РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидатом медицинских наук, врачом-нейрохирургом.
Екатерина Забенько, ведущая:
Зима – горячий период для врачей, особенно вашей специализации. Расскажите, пожалуйста, в ваших стенах с какими симптомами оказываются пациенты после гололедных травм?
Доктор Криворот о возможностях РНПЦ травматологии и ортопедии: сегодня мы прооперировали пациента, к вечеру можем его поднять – читайте далее.
Кирилл Криворот, заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии:
Как правило, к нам поступают пациенты с выраженным болевым синдромом. Травма в настоящее время гололедная. За последнее время (ноябрь-декабрь) к нам поступило 138 пациентов, получивших травму в результате падения на скользком покрытии.
Екатерина Забенько:
Еще в начале января был такой денечек, очень было скользко.
Кирилл Криворот:
Первые дни, да, все верно. К сожалению, 13 пациентам потребовалась госпитализация. Большинство из них были прооперированы в стенах нашего учреждения. Не удержался, где-то спускался на ступеньках в метро, поскользнулся, упал. Как правило, люди падают на вытянутую руку, соответственно, имеются повреждения в области лучезапястного сустава. Подворачивают ногу – значит, повреждения в области голеностопного сустава. Либо падают на область крестца копчика – соответственно, повреждение крестца копчика.
Екатерина Забенько:
Спрогнозировать падение можно, как-то спланировать? Если уже понимаешь, что падаешь, как-то сгруппироваться и максимально избежать каких-то сложных последствий, более тяжелых?
Кирилл Криворот:
Да. Если человек – каскадер, то, как правило, ему удается сделать, но в большинстве случаев...
Екатерина Забенько:
Тут считаные секунды на раздумья. Можно понять людей в этой ситуации.
Кирилл Криворот:
Да, все верно. Поэтому в большинстве случаев падение происходит моментально, и человек, вроде, шел-шел-шел – и уже лежит. Тем не менее мы даем такие рекомендации, как правильно сгруппироваться. Падать лучше на бок. А если уже произошло падение, то тут надо вставать не резко, а лучше вообще не вставать. Сначала оценить ситуацию, что произошло, что где болит и как. Если, допустим, болит спина, то лучше вообще не подниматься, а попросить прохожих, чтобы они вызвали бригаду скорой помощи. Бригадой скорой помощи такой пациент будет доставлен к нам, врачам: травматологам, ортопедам, нейрохирургам, а мы уже разберемся, как что произошло.
Екатерина Забенько:
Наверное, если более объемная одежда, чем обычно, тоже меньше рисков получить какие-то серьезные травмы? Я знаю, что если капюшон на голове, то можно в каких-то ситуациях даже спасти голову.
Кирилл Криворот:
Да, все верно. Поэтому мы как травматологи-ортопеды всегда рекомендуем носить не облегающую одежду, а, наоборот, какие-то пуховики, что смогло бы защитить при падении.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что очень часто люди любят ходить с гаджетами даже по скользкой дороге, и, когда падают, они, естественно, берегут свой мобильный телефон, а это еще усложняет падение. Наверное, нужно посоветовать людям, чтобы в такой сложной ситуации все-таки телефоны держали подальше, чтобы и не разбить, и самому не разбиться.
Кирилл Криворот:
Да, конечно. В первую очередь, люди, помните о себе, берегите себя. Гаджеты – дело наживное, это если падение происходит с телефоном в руках. А так, конечно, если человек видит, что покрытие скользкое, желательно уделять больше внимания и стараться не упасть.
Екатерина Забенько:
Есть еще такие лайфхаки, как, например, приклеить лейкопластырь. А сейчас есть еще более усовершенствованные варианты – во многих магазинах продаются антигололедные накладки на обувь с шипами. Можете посоветовать? Или это в каких-то условиях, наоборот, усложняет ходьбу?
Кирилл Криворот:
Нет, конечно. Это не усложняет. Конечно же, мы рекомендуем такие старые дедовские способы, как наклеить лейкопластырь. Продается обувь уже с готовыми шипами, которую можно использовать при ходьбе по скользкому покрытию. Конечно, мы только приветствуем.
Екатерина Забенько:
И, конечно же, нашим драгоценным красивым девушкам, которые хотят изящно выглядеть на каблуках в такую погоду, а потом очень изящно на этих каблуках падают, рекомендация о том, что нужно думать о той обуви, которую мы обуваем, особенно в неблагоприятных погодных условиях.
Кирилл Криворот:
Конечно, красота красотой, но в первую очередь надо беречь себя. Поэтому в такую погоду желательно оставить красивую обувь дома. На улице надо использовать практичную обувь.
Екатерина Забенько:
Скажите, а в пик гололедного сезона в стационаре всем места хватает?
Кирилл Криворот:
В настоящее время мы не сильно загружены, поэтому всем нашим пациентам хватает места. Но желательно к нам не попадать, конечно.