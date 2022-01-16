«Спинальные системы». Что это за программа и как она помогает сохранить здоровье детям?

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» на СТВ – Кирилл Криворот, заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург. Екатерина Забенько, ведущая:

Кирилл Анатольевич, давайте поговорим о достижениях центра, о тех уникальных инновационных методах, которые стали возможны благодаря внедрению программы Союзного государства «Спинальные системы». Я знаю, что вы являетесь координатором от Беларуси в выполнении этой программы. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. Я знаю, что мы даже можем наглядно продемонстрировать, как это все выглядит.

Кирилл Криворот, заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии:

Да, все верно. С 2017 по 2020 годы в РНПЦ травматологии и ортопедии, это головная организация-исполнитель от Республики Беларусь, выполнялась программа Союзного государства «Спинальные системы». Почему спинальные системы? Потому что есть дети, у которых, к сожалению, по тем или иным причинам, либо это врожденное, либо это полученная травма, имеется тяжелая деформация позвоночника. Таких детей не очень много, но, к сожалению, они есть. Раньше мы таких пациентов не могли оперировать. У нас просто не было ни технологий, ни изделий медназначения, металлоконструкций, которыми мы могли бы оперировать данных пациентов. Екатерина Забенько:

То есть, за границей и за огромные деньги? Кирилл Криворот:

Да. Поэтому перед нами стояла задача разработать новые методы диагностики и новые методы лечения, а также новые металлоконструкции, которыми мы смогли бы прооперировать данных пациентов. Программа Союзного государства выполнялась с 2017 по 2020 год, сейчас идет этап внедрения. Но перед тем как рассказать о внедрении, хотелось бы рассказать о том, что мы вообще разработали. Во-первых, мы проанализировали количество таких пациентов детского возраста с деформациями позвоночника. Повторюсь, их не слишком много. Екатерина Забенько:

В первую очередь, на детей была направлена эта программа?

Кирилл Криворот:

Да, конечно, это для детей с тяжелыми деформациями позвоночника. Благодаря первому мероприятию, мы пересчитали, сколько таких пациентов есть и сколько из них нуждаются в хирургическом лечении. В рамках второго мероприятия мы, совместно с другими организациями-соисполнителями, разработали методы диагностики. То есть, говоря другими словами, мы берем на анализ кровь, смотрим уровень металла, тяжелых металлов в организме, также генно-молекулярные исследования, и мы можем прогнозировать, будет ли у того или иного пациента прогрессировать данная деформация. Благодаря третьему мероприятию мы смогли разработать новые методы диагностики и методы хирургического лечения. Отдельное спасибо хотелось бы сказать нашим соисполнителям от Российской Федерации. Это головная организация-исполнитель, Институт имени Турнера, хотелось бы сказать спасибо им в лице Виссарионова Сергея Валентиновича. Благодаря его неоднократным приездам к нам, мы отработали технологию хирургического лечения данных пациентов. В четвертом мероприятии мы начали разрабатывать изделия медицинского назначения, элементы металлоконструкции, которыми мы впоследствии оперировали бы данных пациентов. В пятом мероприятии мы разработали методы проектирования и прототипирования. То есть перед тем как оперировать нашего пациента, мы выполняем ему исследования. Я говорю о рентгеновской компьютерной томографии. Рентгеновскую компьютерную томографию, обработав в специальной программе, мы можем распечатать уже вот такую 3D-модель позвоночника ребенка.

Екатерина Забенько:

То есть фактически вы видите позвоночник, держите его в своих руках, а не через какие-то, как раньше было, черно-белые снимки, в которых не так все четко видно? Кирилл Криворот:

Да, все верно. Я держу 3D-модель позвоночника ребенка. И я вижу – да, вот имеется деформация, я вижу аномальный позвонок, полупозвонок, вот здесь более четко видно аномальный полупозвонок. И видим деформацию. То есть, держа в руках вот такую модель, хирург может предположить план хирургического вмешательства и подобрать элементы металлоконструкции, что, соответственно, экономит время во время хирургического вмешательства и предотвращает какие-то осложнения. Екатерина Забенько:

Вы сами называли эту программу апофеозом вашей научной работы в РНПЦ травматологии и ортопедии. Уже удалось какому-то количеству людей помочь благодаря этой новой технологии? Или она еще только внедряется?