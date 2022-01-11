Доктор Криворот о возможностях РНПЦ травматологии и ортопедии: сегодня мы прооперировали пациента, к вечеру можем его поднять

Новости Беларуси. Минск и Минская область – территориальные лидеры по числу случаев травматизма в Беларуси. Зима – самый опасный период, когда проще всего упасть. Как пережить скользкий сезон без последствий? Поговорили об этом в студии программы «Большой город» на СТВ с Кириллом Криворотом, заместителем директора РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидатом медицинских наук, врачом-нейрохирургом. Екатерина Забенько, ведущая:

Кирилл Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о тех методиках лечения, которые сегодня применяются в РНПЦ травматологии и ортопедии, насколько далеко удалось шагнуть специалистам в этой сфере вашим специалистам?

Кирилл Криворот, заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии:

Очень интересный вопрос. РНПЦ травматологии и ортопедии – ведущее учреждение в нашей стране в плане разработки каких-то новых методов диагностики, лечения, в меньшей степени, конечно, реабилитации, потому что есть другое специализированное учреждение. Что касается наших научных изысканий, то благодаря им мы в настоящее время внедрили как в нашем учреждении, так и во всех учреждениях здравоохранения Республики Беларусь, оказывающим помощь пациентам с травмами различной локализации, новые методы лечения и разработали новое изделие медицинского назначения, металлоконструкции, которые применяются для хирургического лечения наших пациентов.

Что касается новых методов, то благодаря им мы можем активизировать пациентов в максимально ранние сроки. По своей специальности я врач-нейрохирург и занимаюсь травмами заболеваний позвоночника. Скажу так, что ранее с оскольчатым переломом позвонка пациент должен был находиться на постельном режиме около 2,5-3 месяцев. Сейчас, благодаря новым металлоконструкциям, которые мы устанавливаем в сломанные позвонки, мы можем поднять, активизировать пациента в максимально ранние сроки. То есть пациент получил травму вчера, сегодня мы его прооперировали, к вечеру или на следующий день мы его уже можем поднять, поставить на ноги. Вот таким образом, благодаря нашим достижениям, мы не уступаем другим странам, а в некоторых случаях даже их и превосходим.