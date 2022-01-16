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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Порывы составят до 20 м/с

16 января 2022 11:38
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Синоптики прогнозируют усиление ветра на ближайшие два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы составят до 20 м/с.  

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Порывы составят до 20 м/с-1

При этом температура будет колебаться от -4 до +2 °C. При такой погоде выход на лед водоемов не только не разрешен, но и опасен, так как это может привести к трагическим последствиям.  

Порывистый ветер, гололедица и снегопады. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю с 17 по 23 января.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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