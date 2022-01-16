В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Порывы составят до 20 м/с

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Синоптики прогнозируют усиление ветра на ближайшие два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы составят до 20 м/с.

При этом температура будет колебаться от -4 до +2 °C. При такой погоде выход на лед водоемов не только не разрешен, но и опасен, так как это может привести к трагическим последствиям.