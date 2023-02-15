Тылы прикрыты. Теперь в Беларуси людям в погонах точно есть куда вернуться с работы

Новости Беларуси. Бесплатные квадратные метры тем, кто стоит на защите Беларуси. Обеспечение жильем людей в погонах, особенно в нынешней непростой ситуации, остается в приоритете государственной жилищной политики нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне глава государства подписал Указ «Об арендном жилье для военнослужащих». Теперь у защитников родины есть возможность безвозмездно получить арендные квартиры в собственность или выкупить на льготных условиях. Кто из силовиков получит жилье бесплатно – ответ в репортаже Глеба Прокофьева.

Алексей Листопадов служит участковым милиционером в Московском районе. Его ежедневные будни – это решение семейных конфликтов заявителей, проверка подучетных, рассмотрение различных обращений. И так уже более 16 лет. На вверенном ему участке Алексею и его семье предоставили квартиру. Уже два года майор милиции, его супруга и трое детей живут на арендных квадратах.

Алексей Листопадов, участковый инспектор УВД администрации Московского района Минска:

Устраивает, что детские садики, метро близко, работа недалеко – все в шаговой доступности. Инфраструктура уже состоялась. Единственное – ремонт останется сделать. Указ воспринял положительно, это способ приобрести жилье за небольшие деньги, при этом оставаться в должности и работать дальше.

Дослужив до 20 лет, Алексей, как и его коллеги-силовики, сможет выкупить квартиру в рассрочку до 15 лет. Также согласно новому Указу Президента военнослужащие могут получить арендное жилье в собственность после 25 лет выслуги. Родственникам погибшего при исполнении служебных обязанностей передадут арендное жилье бесплатно вне зависимости от выслуги лет. А у уволенных в запас и отслуживших 20 лет сохраняется право владения с возможностью продления найма до улучшения жилищных условий.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В стране на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит около 33 тысячи тех, кто носит погоны. Претендующих на арендное жилье почти 10 тысяч. И скорее всего, эта цифра увеличится в разы после вступления нового Указа в силу.

В планах правительства в ближайшие 1,5 года построить 700 тысяч квадратных метров жилья для людей в погонах. Таким образом, мечта Кирилла Радкевича получить долгожданные арендные квадраты становится ближе. Служить Родине он решил еще в 10 классе. Окончил военно-транспортный факультет Белорусского государственного университета транспорта и по контракту отправился в Слуцк. Два года в 30-й Краснознаменной железнодорожной бригаде дали бойцу закалку и опыт, но сердце просилось назад, на малую родину, где Кирилла ждала любимая. Старший лейтенант вернулся в Альма-матер – сейчас отвечает за ротное хозяйство, боевую готовность и обучение личного состава. Недавно молодой командир женился, и новая семья с нетерпением ждет решения квартирного вопроса.

Кирилл Радкевич, начальник курса батальона курсантов военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта:

Мне как военнослужащему, безусловно, отрадно, что наш труд не остается незамеченным со стороны государства, которое систематически нас поощряет за точное и качественное выполнение своих должностных обязанностей. В том числе подписанным на днях главой государства Указом «Об арендном жилье для военнослужащих».

Безусловно, обеспечение жильем военнослужащих – это еще и часть системной и необходимой работы по повышению престижа военной службы. Каждый из тех, кто носит погоны, защищая наш общий дом, должен твердо знать, что его тыл закрыт. Ему есть куда вернуться после непростых служебных будней.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Данный Указ позволяет улучшить социальное обеспечение военнослужащих, повысить престиж воинской службы. И наверное, самое главное – создает основу для перспективного вхождения молодых людей в воинскую службу. Это определенный шаг со стороны государства в направлении тех, кто его защищает.

Поддержка человека в погонах, социальная защита военных – неизменная политика государства. Ведь именно эти люди – главный гарант нашего суверенитета и независимости. Лукашенко: многодетные и люди в погонах – это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники. Подробности.