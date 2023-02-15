«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?

Новости Беларуси. Центр политического спектра страны, выражающий интересы белорусского народа. Такой видят будущую партию «Белая Русь» инициаторы ее создания – одноименная общественная организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрания уже проходят по всей республике. В марте каждый регион предоставит на учредительном съезде своих делегатов. Какими качествами должны обладать участники нового образования? Портрет будущего партийца в материале Екатерины Капылович.

Совсем скоро активист и общественник Анатолий Липский отправится на первый съезд новой белорусской партии. А сейчас в его руках комфортная жизнь минчан. Он работает мастером теплосетей. Предприятие обеспечивает горячим отоплением половину жилого фонда Минска. Сам Анатолий Сергеевич трудом согревает сердца коллег и единомышленников.

Сергей Кандруцкий, заместитель директора по общим вопросам ГП «Минсккоммунтеплосеть»:

Он не только мог бы стать примером, но еще для некоторых эталоном. Зная его патриотизм, зная его отношение к стране, к родине. Партия, которая для народа, вот он как раз таки и есть облик народа, который никогда свою страну не предаст и никому не отдаст.

Три сына, две дочки – после рабочего дня Анатолий заступает уже на отцовскую смену. Забирает будущую гимнастку с тренировки. Завтра соревнования, и поддержка родных очень нужна. В такие моменты особенно прослеживается связь: надежный семьянин – партиец с сильной гражданской позицией.

Анатолий Липский, мастер производственного цеха ГП «Минсккоммунтеплосеть», председатель первичной организации «Белая Русь»:

Я считаю, что у партийца должна быть сильная семья, крепкая семья. И должна быть полная семья. Полная семья – дети должны быть, которых он воспитывает, которым он будет передавать свой опыт, знания, ну, и свою страну в дальнейшем.

Более 10 лет Анатолий Липский активный общественник. Выступает за единство народа и традиционные семейные ценности. Он постоянный гость на ледовой арене. Часто играет сам, еще чаще – в роли болельщика с коллегами по организации «Белая Русь». И объединяет их не только любовь к спорту.

Анатолий Липский:

Все должно быть вместе, сообща, если мы будем сообща, мы все выстоим. А как только нас разъединить, как говорится, веничек по прутику можно сломать, а когда веник в пучке, его никогда не сломаешь. Так и здесь, и с людьми так. Если у всех общие идеи, объединены какой-то общей целью, значит, мы будем сильны.