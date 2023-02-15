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«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?

15 февраля 2023 15:28
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Новости Беларуси. Центр политического спектра страны, выражающий интересы белорусского народа. Такой видят будущую партию «Белая Русь» инициаторы ее создания – одноименная общественная организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?-1

Собрания уже проходят по всей республике. В марте каждый регион предоставит на учредительном съезде своих делегатов. Какими качествами должны обладать участники нового образования?  

Портрет будущего партийца в материале Екатерины Капылович.  

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?-4

Совсем скоро активист и общественник Анатолий Липский отправится на первый съезд новой белорусской партии. А сейчас в его руках комфортная жизнь минчан. Он работает мастером теплосетей. Предприятие обеспечивает горячим отоплением половину жилого фонда Минска. Сам Анатолий Сергеевич трудом согревает сердца коллег и единомышленников.  

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?-7

Сергей Кандруцкий, заместитель директора по общим вопросам ГП «Минсккоммунтеплосеть»:  
Он не только мог бы стать примером, но еще для некоторых эталоном. Зная его патриотизм, зная его отношение к стране, к родине. Партия, которая для народа, вот он как раз таки и есть облик народа, который никогда свою страну не предаст и никому не отдаст.  

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?-10

Три сына, две дочки – после рабочего дня Анатолий заступает уже на отцовскую смену. Забирает будущую гимнастку с тренировки. Завтра соревнования, и поддержка родных очень нужна. В такие моменты особенно прослеживается связь: надежный семьянин – партиец с сильной гражданской позицией.  

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?-13

Анатолий Липский, мастер производственного цеха ГП «Минсккоммунтеплосеть», председатель первичной организации «Белая Русь»:  
Я считаю, что у партийца должна быть сильная семья, крепкая семья. И должна быть полная семья. Полная семья – дети должны быть, которых он воспитывает, которым он будет передавать свой опыт, знания, ну, и свою страну в дальнейшем.  

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?-16

Более 10 лет Анатолий Липский активный общественник. Выступает за единство народа и традиционные семейные ценности. Он постоянный гость на ледовой арене. Часто играет сам, еще чаще – в роли болельщика с коллегами по организации «Белая Русь». И объединяет их не только любовь к спорту.  

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?-19

Анатолий Липский:  
Все должно быть вместе, сообща, если мы будем сообща, мы все выстоим. А как только нас разъединить, как говорится, веничек по прутику можно сломать, а когда веник в пучке, его никогда не сломаешь. Так и здесь, и с людьми так. Если у всех общие идеи, объединены какой-то общей целью, значит, мы будем сильны.  

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?-22

Уже 18 марта на учредительный съезд новой партии «Белая Русь» соберутся люди, неравнодушные к судьбе родной страны. Патриоты, готовые выступать от имени народа за независимость, традиции Беларуси и наши ценности.  

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# Белая Русь # общество # Екатерина Капылович # Сергей Кандруцкий # Анатолий Липский # Фотофакт

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