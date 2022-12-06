Лукашенко: многодетные и люди в погонах – это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники

Новости Беларуси. Военнослужащие в Беларуси смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы. Вопросы жилищной политики 6 декабря обсудили на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркивает: военные, госслужащие, врачи, учителя – это важнейшие для страны специалисты. И закономерно, что они вправе рассчитывать на поддержку государства. На совещании выстроили дорожную карту дальнейших действий, чтобы люди понимали, какая помощь будет оказана в решении их жилищных вопросов.

Как итог – до 1 января специалисты подготовят документ, в котором пропишут механизм передачи жилья военнослужащим в собственность. Обеспечить людей в погонах квартирами правительство планирует в течение ближайших полутора лет. Алена Сырова – подробнее. Учителя, врачи, военные – самые благородные из профессий, самые ценные и одновременно недооцененные. Если не приходят, то остаются в них точно по призванию. На долгие годы связывают жизнь, превращая ее в служение. Со всеми вытекающими последствиями и издержками. Баснословных денег так называемым бюджетникам едва ли удастся заработать, несмотря на зачастую ненормированный рабочий график, ответственность и риск для жизни. Последнее особенно касается военных. Кажется, только в сегодняшних реалиях стал реально ясен смысл этой фразы. Президент в последнее время часто говорит о балансе, и в контексте разговора о людях этих профессий его тоже стоит искать. Если одни готовы отдать государству главное, то оно в свою очередь должно обеспечивать важнейшим. Речь о гарантиях…