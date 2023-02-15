Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню

Новости Беларуси. Пилотный проект по организации питания детей продлят до конца учебного года. Решение принимали коллегиально с участием премьер-министра буквально в школьной столовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пилотный проект по организации питания детей продлят до конца учебного года. Решение принимали коллегиально с участием премьер-министра буквально в школьной столовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Куриные маффины с сыром, оладушки, шашлыки и пельмени – это лишь часть обновленного меню в 52-й столичной школе, которое там действует с января. Все кулинарные блюда разработаны специально для детского питания. Мнение о гастрономических новинках из первых уст лично узнал премьер-министр.
Что еще нравится?
Мне новое питание очень понравилось. Очень вкусно и полезно!
Сегодня пельмени со сметаной. Пельмени – мое самое любимое блюдо. Еще тут дают шашлык с пюре, тоже любимое.
Больше всего я люблю куриную ножку.
В процесс создания обновленного меню включились не только те, кто за это отвечает и контролирует. Не обошлось без учета мнений школьников и их родителей. Для них настоящим гастрономическим квестом стал выбор «блюда дня». В общем, этот пилотный проект – с двусторонним движением.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Очень высокий интерес и у родителей, и у самих детей. Это имеет очень позитивный отклик. Радует людей, что это нововведение, с ними регулярно советуются, анкетирование, какие-то Telegram-группы есть, где регулярно собираются мнения. Радует их то, что есть возможность гибкой адаптации.
Кулинарный эксперимент решено продлить до конца мая. К следующему учебному году обновленное меню может появиться во всех белорусских школах.
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