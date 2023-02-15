Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню

Новости Беларуси. Пилотный проект по организации питания детей продлят до конца учебного года. Решение принимали коллегиально с участием премьер-министра буквально в школьной столовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куриные маффины с сыром, оладушки, шашлыки и пельмени – это лишь часть обновленного меню в 52-й столичной школе, которое там действует с января. Все кулинарные блюда разработаны специально для детского питания. Мнение о гастрономических новинках из первых уст лично узнал премьер-министр.

Что еще нравится?

Мне новое питание очень понравилось. Очень вкусно и полезно!

Сегодня пельмени со сметаной. Пельмени – мое самое любимое блюдо. Еще тут дают шашлык с пюре, тоже любимое.

Больше всего я люблю куриную ножку. В процесс создания обновленного меню включились не только те, кто за это отвечает и контролирует. Не обошлось без учета мнений школьников и их родителей. Для них настоящим гастрономическим квестом стал выбор «блюда дня». В общем, этот пилотный проект – с двусторонним движением.