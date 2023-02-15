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Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню

15 февраля 2023 14:40
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Новости Беларуси. Пилотный проект по организации питания детей продлят до конца учебного года. Решение принимали коллегиально с участием премьер-министра буквально в школьной столовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню-1

Куриные маффины с сыром, оладушки, шашлыки и пельмени – это лишь часть обновленного меню в 52-й столичной школе, которое там действует с января. Все кулинарные блюда разработаны специально для детского питания. Мнение о гастрономических новинках из первых уст лично узнал премьер-министр.

Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню-4

Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню-6

Что еще нравится?

Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню-9

Мне новое питание очень понравилось. Очень вкусно и полезно!

Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню-12

Сегодня пельмени со сметаной. Пельмени – мое самое любимое блюдо. Еще тут дают шашлык с пюре, тоже любимое.

Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню-15

Больше всего я люблю куриную ножку.

В процесс создания обновленного меню включились не только те, кто за это отвечает и контролирует. Не обошлось без учета мнений школьников и их родителей. Для них настоящим гастрономическим квестом стал выбор «блюда дня». В общем, этот пилотный проект – с двусторонним движением.

Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню-18

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Очень высокий интерес и у родителей, и у самих детей. Это имеет очень позитивный отклик. Радует людей, что это нововведение, с ними регулярно советуются, анкетирование, какие-то Telegram-группы есть, где регулярно собираются мнения. Радует их то, что есть возможность гибкой адаптации.

Шашлыки, пельмени, куриные маффины. Премьер-министр побывал в минской школе и оценил обновлённое меню-21

Кулинарный эксперимент решено продлить до конца мая. К следующему учебному году обновленное меню может появиться во всех белорусских школах.

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# Школы в Беларуси # общество # Роман Головченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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