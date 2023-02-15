Азарёнок: «Свою карьеру персонаж по фамилии Позняк начал с трупов»

Ряды беглых сотрясает уже смертельная вражда. Каждый из лидеров очередного Союза меча и орала обещает посадить или даже расправиться со своими конкурентами. Киевские, вильнюсский и варшавский штабы заказывают друг на друга компромат и ежедневно поливают грязью друг друга. Остается только представить, что было бы со страной, если бы весь этот паноптикум дорвался до власти. Григорий Азаренок продолжит тему в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторская журналистика на СТВ «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы уж простите нас, дорогие зрители. Нам приходится иногда рассказывать вам то, что не интересно. Мы внимательно изучаем жизнь бактерий под названием беглые недоопозиционеры. Смотрим в микроскоп, изучаем шевеления, ведем счет побитым и раненым. И вам иногда показываем. Да, скучно. Да, чрезвычайно противно. Да, хочется зажать нос. Это как в школе: показываем микробы и бактерии, чтобы люди не забывали руки мыть и зубы чистить. Помолясь, закатав рукава, начнем. Есть такой агент Капялюш. Второй позывной – Фотограф. Гроза агентуры и вечный барацьбіт. Он смердит могилой. Свою карьеру персонаж по фамилии Позняк начал с трупов. Он угрюмо приходил ночами на окраину Минска и копал землю. Копал и копал, при свете луны и во мраке туч, по колено в грязи. Черви заползали ему в рукава и за шиворот, но он продолжал копать. Он искал кости, чтобы этими костями забросать мятущуюся советскую власть. Ни для кого не секрет, что все народные фронты создавал КГБ СССР. И вот там как раз была агентура на агентуре. Потом Союз рухнул, и искусственные големы начали жить сами по себе. Позняк с костями за пазухой шатался по минским улицам. Увидит робкого коммуниста, швырнет в него костью и мрачно улыбается. Потом он забросал костями Верховный Совет, пытаясь превратить его в скотомогильник. Но белорусский народ на кладбище не хотел. Он хотел сеять и пахать, а не выкапывать черепа вслед за череповидным нацистом. Белорусский народ выбрал Лукашенко.

За Лукашэнка рэальна прагаласавала болей, чым за мяне. Гэта рэальна было. Гэта была рэальная сітуацыя. Над Беларусью взошло солнце, и все вурдалаки, клопы, крысы, черви и прочие земляные разбежались по норам. Зянон уехал на гигантское мировое кладбище – в США, чтобы там изъедать себя злобой. Но старую агентурную работу агент Капялюш не забыл. И перед отъездом расколол и разгромил Белорусский народный фронт.

Григорий Азаренок:

Наша родина жила и процветала, и где-то мы упустили, старый труп оставил незаметные личинки. Они ушли в тень, росли, питались трупными ядами, злобно смотрели, как мы строим и созидаем, любим и рожаем, ухаживаем и любовно украшаем. Они ждали своего часа, когда вырастут настолько, чтобы бросить вызов солнцу и созиданию. Но как всегда и случается, личинки всегда меньше, слабее, глупее того трупа, из которой они выползли. И когда рой этих мух, усевшись на навозную кучу по фамилии Тихановская, пошел в бой, то были посрамлены. Солнце горело все так же ярко и жарко, и куча навоза засохла и рассыпалась. Очередной кладбищенский БЧБ-поход был сломлен и закатан в асфальт. Мы все продезинфицировали, все вычистили, прикопали и проехались асфальтоукладчиком, чтобы труп больше не шевелился. Ошметки же его, как и в прошлый раз, через сточную канаву уплыли на мировую помойку. На Запад. Там для них питательная среда. Грантовые удобрения потихоньку продлевали жизнь этим змагарышам-опарышам. Они копошатся на теле Европы, издают звуки, жидко хлюпают, в меру смердят и сношаются. Справочно. На содержание выгребной ямы щедрыми спонсорами было выделено 137 миллионов «гринов» только в 2021 году. Но тут незадачка – СВО случилось. И деньги от одних дармоедов в БЧБ-жупанах потекли дармоедам в жовто-блакитных шароварах. И тут с западного кладбища вылез сам доктор Франкенштейн, Зенон Позняк. Создатель всех этих личинок и гнид. Потрепанное лицо, искаженные ненавистью глаза, напрочь забытая мова, горбатая спина, трясущиеся руки, зловонное дыхание. На солнечную поляну им путь заказан, они это понимают, здесь Батька хозяин. И смрадный труп пошел в поход на своих детенышей. Подробности в видеоматериале.