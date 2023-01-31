«Ты же родила, теперь справляйся». С какими проблемами может столкнуться женщина в послеродовой период?

Многие считают, что самая красивая женщина – беременная. Она излучает свет и добро, а в ее глазах читается душевное спокойствие. Но многие нюансы беременности и родов до сих пор остаются неудобной темой. Замалчивание обесценивает непростой и уникальный опыт, и женщины остаются наедине со своими страхами и проблемами. О том, чего ждать от беременности, как питаться будущей маме и подготовиться к родам, поговорили в ток-шоу «Точки над i». В нашем обществе принято носиться с беременной женщиной Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как протекали ваши беременности? Пять малышей все-таки выносить.

Вероника Сердюк, кавалер ордена Матери, мама 5-х детей:

Прекрасно. Я училась в аспирантуре, муж мой служил. Я прекрасно себя чувствовала. Мне кажется, что большая проблема была – послеродовой период, потому что в нашем обществе как-то принято больше носиться с беременной женщиной, уступать ей место в транспорте. А на уже родившую маму, маму с двумя детками, многодетную – на нее всегда таким критичным взглядом все смотрят в общественном транспорте, везде. Говорят: «Ты же родила, теперь справляйся». Поэтому по мне, так сложнее дался послеродовой период. Благодаря этим проблемам я открыла свой центр [ОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» – прим. ред.], потому что понимала, что женщин надо подхватывать не только во время беременности, но в том числе и после. Потому что послеродовые расстройства, какое-то разочарование в себе как матери и в обществе тоже присутствует. В послеродовой период женщине тяжело физически и эмоционально Ольга Шерснева:

Послеродовая депрессия у женщин встречается часто. Работает ли психолог при отделении, который может помочь?

Светлана Яцкевич, акушер-гинеколог:

Да, работает психолог, который консультирует и во время беременности. При необходимости можно обращаться после беременности. Обязательно. Дело в том, что женщине в послеродовой период тяжело и физически, и эмоционально, психологически. Если нет поддержки, муж ушел, если хороший контакт с мамой, надо, чтобы приезжала мама либо кто-то близкий, подруги. Женщина должна отдыхать, не должна забывать о себе. Потому что особенно первый месяц, становление грудного вскармливания – это очень тяжело, ребенок кушает по требованию. Женщина мало спит ночами, не успевает позавтракать, иногда кушает ближе к вечеру – это плохо сказывается на женщине. Ей нужна помощь обязательно. Женщина не должна стесняться просить об этой помощи, если не у родных, тогда у специалистов.

Марина Шкроб, политик, депутат Палаты представителей Национального собрания, акушер-гинеколог:

Гормональный взрыв произошел. Роды – это гормональный взрыв. Все выбросилось, что может выброситься, и женщина опустошена. Правильно сказали, что женщина опустошена, она требует помощи, а на нее никто не обращает внимание, потому что вот же – долгожданный объект счастья. Мы это очень часто видим у себя в родильном доме. Поэтому хочу дополнить, что у нас тоже в родильном доме есть психолог, который в любую минуту может женщине помочь адаптироваться. Могу вам сказать, что эта система помощи, которая у нас сейчас – совместного пребывания матери и ребенка, между прочим очень помогла в преодолении этих депрессий. Женщина, находясь у нас, начинает себя осознавать потихонечку мамочкой. Мы помогаем ей ухаживать. Она не уходит от нас домой с полным незнанием: что же мне делать? Если у женщины возникли какие-то проблемы, мы никогда не отказываем