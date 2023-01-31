Оборудование просто космос. Что говорят медики и пациенты о новом корпусе малоритской больницы?

Новости Беларуси. Медицинская помощь еще доступнее. В Малорите открыли новый хирургический корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимость модернизации назрела давно – в больнице не проводили капитальный ремонт почти полвека. Теперь условия и для пациентов, и для медиков стали в разы комфортнее. В целом 2023 год для Брестской области станет периодом больших медицинских проектов. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В обычное время это одно из самых закрытых помещений. Сюда попадают только в качестве пациента или медика. Но сегодня исключение, чтобы оценить новые условия в операционной как для медиков, так и для пациентов. В Малорите открыли новый хирургический корпус.

Новый наркозно-дыхательный аппарат позволяет мониторить жизненно важные показатели пациента. Если во время операции возникнут проблемы, он сам оповестит врача. Еще одно ноу-хау – специалист индивидуально подбирает интерфейс под себя. Реаниматолог Сергей Шугало в профессии уже порядка 30 лет. Говорит, новое китайское оборудование – просто космос. Одна из последних разработок.

Сергей Шугало, заведующий отделением реанимации Малоритской центральной районной больницы:

В самостоятельном режиме можно вентиляцию проводить, и в ручном режиме с помощью этого мешочка. Даже если пропадет электричество, он будет работать.

Здание 1963 года требовало капитальной замены инженерных сетей и кровли, ремонта и расширения помещений под нужды медперсонала. Новый хирургический корпус включает приемное отделение, которое позволяет принять пострадавшего в считаные минуты, а также обновленные операционные, реанимацию, палаты и перевязочные.

Николай Нестерук, заведующий хирургическим отделением Малоритской центральной районной больницы:

Согласно приказу ГУЗО, сложные операции мы здесь диагностируем и направляем больных в хирургические отделения города Бреста. Много оперативных вмешательств, которые проводятся у нас.

Раньше в этом отделении не было душевых, сложно было больным. Сейчас есть, сейчас удобно.

Очень все хорошо, прекрасно. Персонал отзывчивый, все врачи. Вообще все хорошо.

В этом году в Брестской области установят три новых аппарата МРТ. По доступности этого вида обследования регион станет вторым в стране. В Пинске начали строительство нового инфекционного корпуса на 80 коек и реконструкцию пинской городской больницы. Также планируют приступить к возведению нового кардиоцентра на базе брестской областной больницы.

Виктор Михаловский, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома:

Готовится уже площадка, завозится туда строительный инструмент. Будет уже начинаться строительство корпуса. Проектно-сметная документация – 257 миллионов. Это начало строительства. Это очень большая сумма, рассчитано 50 % из республиканского бюджета и 50 % из областного бюджета. Поставка тяжелого оборудования будет идти за счет республиканского бюджета, то есть за счет Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Кардиоцентр станет одним из самых амбициозных медицинских проектов не только в области, но и в стране. Брестская областная клиническая больница сегодня – это региональный научно-практический центр. Реализация проекта позволит и в том числе таким пациентам, как из 11-тысячной Малориты, получать самую передовую медицинскую помощь в своем регионе.