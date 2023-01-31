Не потому что материально не могут справиться. Почему женщины решаются на аборт?

Многие считают, что самая красивая женщина – беременная. Она излучает свет и добро, а в ее глазах читается душевное спокойствие. Но многие нюансы беременности и родов до сих пор остаются неудобной темой. Замалчивание обесценивает непростой и уникальный опыт, и женщины остаются наедине со своими страхами и проблемами. О том, чего ждать от беременности, как питаться будущей маме и подготовиться к родам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как часто в женские консультации (или, может быть, вы сами встречали) обращаются женщины, которые оставили именно во время беременности? Как влияет это потом на ход беременности?
Светлана Яцкевич, акушер-гинеколог:
Нечасто, но встречаются женщины, которые забеременели и проживают одни, не общаются со своим половым партнером. Как правило, если даже есть такие женщины и беременность протекает физиологически, то именно на саму беременность это особо никак не влияет.
Наталья Надольская:
Решаются ли такие женщины на аборт?
Светлана Яцкевич:
Нечасто встречается такое.
Вероника Сердюк, кавалер ордена Матери, мама 5-х детей:
В предабортном консультировании у нашего центра [ОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» – прим. ред.] есть статистика. Для нас было открытием, что женщины идут на аборт в основном не потому, что материально не могут справиться, а потому что у них очень неустойчивые, шаткие отношения с отцом ребенка. По нашей статистике, 37 % женщин, которые собираются сделать аборт, находятся в таких предразводных или разводных отношениях с мужчиной.
Наталья Надольская:
У меня только вопрос один: почему они не предохранялись?
Вероника Сердюк:
Иногда это бывает надеждой на то, что ребенок изменит ситуацию. Иногда они думают, что это будет такая капля, последняя капля или то, что их отношения скрепит. Мужчина пойдет на работу, изменит свое отношение. Поэтому есть разные объяснения этой ситуации. Нашим женщинам и мужчинам надо как-то задуматься.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, они просто доверяют. Когда любят, доверяют.
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