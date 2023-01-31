Не потому что материально не могут справиться. Почему женщины решаются на аборт?

Многие считают, что самая красивая женщина – беременная. Она излучает свет и добро, а в ее глазах читается душевное спокойствие. Но многие нюансы беременности и родов до сих пор остаются неудобной темой. Замалчивание обесценивает непростой и уникальный опыт, и женщины остаются наедине со своими страхами и проблемами. О том, чего ждать от беременности, как питаться будущей маме и подготовиться к родам, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как часто в женские консультации (или, может быть, вы сами встречали) обращаются женщины, которые оставили именно во время беременности? Как влияет это потом на ход беременности?

Светлана Яцкевич, акушер-гинеколог:

Нечасто, но встречаются женщины, которые забеременели и проживают одни, не общаются со своим половым партнером. Как правило, если даже есть такие женщины и беременность протекает физиологически, то именно на саму беременность это особо никак не влияет. Наталья Надольская:

Решаются ли такие женщины на аборт? Светлана Яцкевич:

Нечасто встречается такое.