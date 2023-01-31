Готов свалиться в обморок. Как проходят партнёрские роды и чего не стоит бояться?

Многие считают, что самая красивая женщина – беременная. Она излучает свет и добро, а в ее глазах читается душевное спокойствие. Но многие нюансы беременности и родов до сих пор остаются неудобной темой. Замалчивание обесценивает непростой и уникальный опыт, и женщины остаются наедине со своими страхами и проблемами. О том, чего ждать от беременности, как питаться будущей маме и подготовиться к родам, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите нам, как проходят партнерские роды. Что делают мужчины в момент родов, прямо в самый пикантный момент? Где они находятся и зачем им это вообще надо?

Марина Шкроб, политик, депутат Палаты представителей Национального собрания, акушер-гинеколог:

Во-первых, опытный акушер-гинеколог всегда видит, помогает мужчина женщине или в эту минуту его нужно послать за водичкой. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Или готов в обморок свалиться. Наталья Надольская:

Кстати, падали в обмороки?