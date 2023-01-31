Готов свалиться в обморок. Как проходят партнёрские роды и чего не стоит бояться?
Многие считают, что самая красивая женщина – беременная. Она излучает свет и добро, а в ее глазах читается душевное спокойствие. Но многие нюансы беременности и родов до сих пор остаются неудобной темой. Замалчивание обесценивает непростой и уникальный опыт, и женщины остаются наедине со своими страхами и проблемами. О том, чего ждать от беременности, как питаться будущей маме и подготовиться к родам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите нам, как проходят партнерские роды. Что делают мужчины в момент родов, прямо в самый пикантный момент? Где они находятся и зачем им это вообще надо?
Марина Шкроб, политик, депутат Палаты представителей Национального собрания, акушер-гинеколог:
Во-первых, опытный акушер-гинеколог всегда видит, помогает мужчина женщине или в эту минуту его нужно послать за водичкой.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Или готов в обморок свалиться.
Наталья Надольская:
Кстати, падали в обмороки?
Марина Шкроб:
Нет. Ситуация такова, что сейчас на партнерские роды идут подготовленные пары, которые понимают, куда они идут и что там будет происходить – это с одной стороны. С другой стороны, я могу вам сказать, что наши родильные стационары уже тоже готовы к партнерским родам. Мы знаем, как нужно поставить партнера – около головы, чтобы он подержал руку. Когда мы говорим: «Женщина, тужьтесь», чтобы он подержал ей плечи. То есть мы найдем, чем его занять. Я вам могу сказать, что в ту минуту, когда рождается ребенок, мама и папа видят одномоментно – это реально то, что скрепляет семью. Могу вам открыть секрет, когда каждый хочет перерезать пуповину, все говорят: «Я иду туда перерезать пуповину» – мало кто ее перерезает. Потому что их в эту минуту переполняют такие эмоции! Это такой шквал, вообще слез, радости, что не до пуповины.
Ольга Шерснева:
Существует еще мнение, что когда муж присутствует на родах, то это потом «прощай, потенция». То есть он там насмотрится, впечатлится и все.
Марина Шкроб:
Поверьте мне, нет. Ребенок родился. Мы ребеночка передаем доктору-неонатологу и туда же отправляем папу, пока происходят физиологические процессы у мамы. После того как ребеночек уже взвешен, посмотрен и завернут, мы говорим: «Папочка, вот вам комнатка, общайтесь со своим малышом». Мы продолжаем работать с мамой, поэтому никакой грубой, этой страшной физиологии мужчина не видит. Мужчина фактически запоминает только одно яркое событие – рождение своего ребенка, когда мы кладем ему его на руки.
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