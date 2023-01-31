Какой возраст наиболее комфортный для первой беременности, если хотите троих детей?

Многие считают, что самая красивая женщина – беременная. Она излучает свет и добро, а в ее глазах читается душевное спокойствие. Но многие нюансы беременности и родов до сих пор остаются неудобной темой. Замалчивание обесценивает непростой и уникальный опыт, и женщины остаются наедине со своими страхами и проблемами. О том, чего ждать от беременности, как питаться будущей маме и подготовиться к родам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Женщины первенцами беременеют ближе к 30 годам. С научной точки зрения и, может быть, предусмотрено ли это природой – какой самый комфортный возраст для того, чтобы забеременеть впервые? Ведь недаром раньше считалось, что если ты в 20 не родила, то уже старородящая. Может, небезосновательно это говорили?