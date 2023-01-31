Какой возраст наиболее комфортный для первой беременности, если хотите троих детей?

Многие считают, что самая красивая женщина – беременная. Она излучает свет и добро, а в ее глазах читается душевное спокойствие. Но многие нюансы беременности и родов до сих пор остаются неудобной темой. Замалчивание обесценивает непростой и уникальный опыт, и женщины остаются наедине со своими страхами и проблемами. О том, чего ждать от беременности, как питаться будущей маме и подготовиться к родам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Женщины первенцами беременеют ближе к 30 годам. С научной точки зрения и, может быть, предусмотрено ли это природой – какой самый комфортный возраст для того, чтобы забеременеть впервые? Ведь недаром раньше считалось, что если ты в 20 не родила, то уже старородящая. Может, небезосновательно это говорили?
Марина Шкроб, политик, депутат Палаты представителей Национального собрания, акушер-гинеколог:
Были такие исследования, которые говорили о том, что если вы хотите родить троих детей комфортно для воспитания детей с одной стороны, и здоровья матери – с другой, надо начать в 23 года. Не позже, я имею в виду. Вы же понимаете, что мир идет вперед. Раньше средняя продолжительность жизни была сколько? А теперь какая? Мы же с вами понимаем, что сейчас 30-летняя женщина, условно говоря, и в 1950-е годы – это две разные абсолютно женщины. Поэтому нет никаких у нас пределов, установок. Конечно, максимально рано настолько, насколько женщина себе это может позволить. Потому что, скажем честно, после 35-ти ее овариальный потенциал начинает потихонечку снижаться. Мне кажется, до 35 лет времени, с одной стороны, достаточно, а со второй – он в 35 не исчезает, а начинает снижаться. Поэтому у женщины есть выбор.
Предотвратить развитие патологических осложнений. Когда начинать готовиться к беременности – подробнее здесь.
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