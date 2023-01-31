Есть специальные курсы. Как готовят экскурсоводов к работе?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму. Юлия Бешанова, ведущая:

Наверное, никто не будет спорить, что очень важно при путешествии грамотный и увлеченный сам экскурсовод. Как сейчас готовят экскурсоводов? Одну и ту же историю можно рассказать очень увлекательно, а можно просто прочитать лекцию. Очень важно, когда экскурсовод это понимает.

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

Здесь желательно иметь за плечами базовую подготовку. Для этого хорошо подходит исторический факультет, который я в свое время и заканчивал. Но есть и курсы экскурсоводов на базе Национального агентства по туризму, как вечерней формы, так и дневной. Длятся достаточно долго, это программа на учебный год. Группы небольшие, обычно до 16 человек. С насыщенной программой, с практикой проведения экскурсий. Юлия Бешанова:

То есть они едут на все эти объекты? Дмитрий Морозов:

Не на все, на учебные. Все охватить невозможно. На выходе каждый должен подготовиться к защите хотя бы одной экскурсии. Это действительно большой труд, чтобы качественно подготовить. Кажется, что обзорная экскурсия – это самое распространенное. Но это и самое сложное, потому что много объектов, они все разнородные, и их надо объединить в один увязанный, логически непротиворечивый рассказ. Конечно, это серьезная учебная программа. Юлия Бешанова:

Каждый экскурсовод на свой вкус пишет ту самую программу?

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

В Национальном агентстве по туризму есть определенный перечень экскурсий. Они стабильно зафиксированы. Есть определенный текст. Экскурсовод – это не значит, что ты поехал в любую сторону Беларуси, ты все знаешь и рассказал. Экскурсовод аттестуется по конкретной теме. И в рамках этой темы он ведет экскурсию. Сегодня мы, кстати, в новом законе контролируем. Введено правило, что человек без аттестации, без наличия бейджа не имеет права проводить экскурсию. А что значит аттестация, наличие бейджа? Это говорит о том, что он аттестован по конкретной экскурсии. Если он аттестован, например «Минск – Мир» или «Минск обзорный»… Юлия Бешанова:

То есть у каждого экскурсовода есть небольшой участок? Ирина Воронович:

Он может и 10 экскурсий аттестовать. Это уже зависит от экскурсовода, насколько он профессионал, но начинающий всегда начинает с одной экскурсии, а дальше уже… Тут и вкус, и нравится, не нравится. Смотрят, наблюдают, что для туриста интересно. Поэтому одно дело – подготовка, другое дело – аттестация. Национальное агентство по туризму как раз этим вопросом занимается. Они аттестуют, делают мониторинги. Посещаем экскурсии, смотрим, потому что очень важно, какая информация подается и нашим, и зарубежным туристам, которые к нам приезжают. Здесь очень важно, чтобы не искажались историческая память, действительность, какие-то культурные факты. Мы формируем образ нашей страны, и экскурсовод – это такой интеллектуал, который сможет ответить на любой вопрос и разъяснить какие-то важные моменты.