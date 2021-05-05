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Когда началась война, ему было 5 лет. Ветерана Вооружённых Сил Беларуси Ивана Журавлевича поздравили с юбилеем

05 мая 2021 06:38
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Новости Беларуси. Окружить заботой и вниманием. Накануне праздника Победы по всей стране поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не забывают и о тех, чьи детские годы выпали на лихолетье 1940-х.

Когда началась война, ему было 5 лет. Ветерана Вооружённых Сил Беларуси Ивана Журавлевича поздравили с юбилеем-1

К лету 1941-го Ивану Журавлевичу едва исполнилось 5 лет. И он, как и сотни тысяч советских мальчишек, даже не представлял о тех трудностях, которые принесет война. Но он выдержал, выжил.

Когда началась война, ему было 5 лет. Ветерана Вооружённых Сил Беларуси Ивана Журавлевича поздравили с юбилеем-4

Сегодня Ивану Журавлевичу уже 85. Он ветеран Вооруженных Сил, генерал-лейтенант в отставке, за его плечами почти 40 лет служения Родине.

Когда началась война, ему было 5 лет. Ветерана Вооружённых Сил Беларуси Ивана Журавлевича поздравили с юбилеем-7

Он был командиром 51-й артиллерийской дивизии, командующим ракетными войсками и артиллерией 7-й танковой армии Белорусского военного округа.

Когда началась война, ему было 5 лет. Ветерана Вооружённых Сил Беларуси Ивана Журавлевича поздравили с юбилеем-10

В торжественной обстановке ветерана лично поздравил начальник Генерального штаба Беларуси Виктор Гулевич.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Журавлевич # Виктор Гулевич # Фотофакт

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