Когда началась война, ему было 5 лет. Ветерана Вооружённых Сил Беларуси Ивана Журавлевича поздравили с юбилеем

Новости Беларуси. Окружить заботой и вниманием. Накануне праздника Победы по всей стране поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не забывают и о тех, чьи детские годы выпали на лихолетье 1940-х.

К лету 1941-го Ивану Журавлевичу едва исполнилось 5 лет. И он, как и сотни тысяч советских мальчишек, даже не представлял о тех трудностях, которые принесет война. Но он выдержал, выжил.

Сегодня Ивану Журавлевичу уже 85. Он ветеран Вооруженных Сил, генерал-лейтенант в отставке, за его плечами почти 40 лет служения Родине.

Он был командиром 51-й артиллерийской дивизии, командующим ракетными войсками и артиллерией 7-й танковой армии Белорусского военного округа.