«Вернулся в строй и с радостью и гордостью продолжил служить своей родине». В Минске наградили лучших милиционеров

Новости Беларуси. Награждение и вручение специальных званий. Почетная церемония в Первомайском РУВД Минска состоялась во время инструктажа сотрудников, сообщили в программе Новости 24 «часа» на СТВ.

Это традиционный смотр готовности состава. На это раз мероприятие проходит в канун праздника Победы, к нему и приурочили ответственный момент. В рамках гарнизонного развода прошли показательные выступления. Впрочем, не только во время учений, сотрудники минской милиции проявили свои лучшие профессиональные качества, встав на защиту общественного порядка. Они оберегают спокойствие жителей района иногда ценой собственного здоровья.

Юрий Шепалов, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Принимали участие в охране правопорядка в августе 2020 года. Нам пришлось оттеснять группы молодых людей, которые были организованы. У которых были четкие руководители. С их стороны летели камни, бутылки, и один из камней попал мне в руку. Я получил перелом правой руки. Через некоторое время я вернулся в строй и с радостью и гордостью продолжил служить своей Родине.

Лучшим сегодня были вручены государственные и ведомственные награды, присвоены первые и очередные специальные звания. Поздравить состав с событием пришли спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и помощник Президента – инспектор по Минску генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Вы сегодня видели те расчеты, которые ежедневно заступают на охрану общественного порядка на территории города Минска во всех районах. Это и сотрудники ОМОНа, и сотрудники ГАИ, и внутренние войска, и участковые инспектора милиции, и добровольная дружина, и патрульно-постовая служба, и инспекция по делам несовершеннолетних, где каждый по своему направлению обеспечивает безопасность в нашей столице. «Таких сотрудников немного, но они, к сожалению, были». Президент Беларуси лишил званий более 80 бывших силовиков

Екатерина Сургель, инспектор по административной практике ГАИ Партизанского района:

В органы внутренних дел я пришла в 2014 году в Партизанский РУВД г. Минска. Долгое время работала вольным наймом в ГАИ. Долго шла к своей мечте, для меня это очень важно – получить первое офицерское звание, лейтенант милиции. Тем более на таком мероприятии.