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5 мая наградят победителей и лауреатов конкурса «Золотая литера». В Беларуси отмечают День печати

05 мая 2021 06:24
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Новости Беларуси. Мастера слова и пера. В Беларуси отмечают День печати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно 5 мая подводятся и результаты ежегодного Национального конкурса «Золотая литера».

5 мая наградят победителей и лауреатов конкурса «Золотая литера». В Беларуси отмечают День печати-1

Лучших мастеров печатного слова назовут и сегодня. Церемония награждения пройдет уже в 17-й раз. Принять участие в конкурсе могли представители печатных и электронных СМИ, а также отдельные журналисты и творческие работники.

5 мая наградят победителей и лауреатов конкурса «Золотая литера». В Беларуси отмечают День печати-4

В 2021 году широко представлены региональные издания – из 335 заявок ими подано 270. Награды за достижения вручат в 25 номинациях. Среди них – лучшие материалы молодежной, культурной, социально-экономической тематики; лучшие репортер и фотокорреспондент. Главная интрига – Гран-при за лучший творческий проект года. Есть и специальный приз – «За вклад в журналистику».

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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