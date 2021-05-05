5 мая наградят победителей и лауреатов конкурса «Золотая литера». В Беларуси отмечают День печати

Новости Беларуси. Мастера слова и пера. В Беларуси отмечают День печати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно 5 мая подводятся и результаты ежегодного Национального конкурса «Золотая литера».

Лучших мастеров печатного слова назовут и сегодня. Церемония награждения пройдет уже в 17-й раз. Принять участие в конкурсе могли представители печатных и электронных СМИ, а также отдельные журналисты и творческие работники.