5 мая наградят победителей и лауреатов конкурса «Золотая литера». В Беларуси отмечают День печати

Новости Беларуси. Мастера слова и пера. В Беларуси отмечают День печати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно 5 мая подводятся и результаты ежегодного Национального конкурса «Золотая литера».
Новости Беларуси. Мастера слова и пера. В Беларуси отмечают День печати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно 5 мая подводятся и результаты ежегодного Национального конкурса «Золотая литера».
Лучших мастеров печатного слова назовут и сегодня. Церемония награждения пройдет уже в 17-й раз. Принять участие в конкурсе могли представители печатных и электронных СМИ, а также отдельные журналисты и творческие работники.
В 2021 году широко представлены региональные издания – из 335 заявок ими подано 270. Награды за достижения вручат в 25 номинациях. Среди них – лучшие материалы молодежной, культурной, социально-экономической тематики; лучшие репортер и фотокорреспондент. Главная интрига – Гран-при за лучший творческий проект года. Есть и специальный приз – «За вклад в журналистику».