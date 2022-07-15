Ты работаешь, а тебе недоплачивают? Рассказываем, куда обращаться и что нужно делать
В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Вы говорите, что понятно, что законодатели заботятся в первую очередь о здоровье. А если речь идет о матответственности? Нельзя ребенку в 14 лет доверить какие-то серьезные вещи? Быть официантом, например, тоже там матответственность.
Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национально собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Мы же прекрасно понимаем, что должны быть профессиональные навыки, знания, умения. Мы понимаем, что молодежь хочет заработать прям много денег. Роман рассказывал: я хочу больше тысячи. Но для того, чтобы человек столько получал, он же должен обладать определенными навыками.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Квалифицированный труд, так или иначе.
Людмила Макарина-Кибак:
Конечно, есть квалификационные требования, а у них же труд самый простой и тот, который не приносит вреда для их здоровья.
Ольга Чемоданова:
Согласитесь, даже для 15-летних или 14-летних большинство предприятий могут предложить такую работу. Клеить конверты и перекладывать бумаги – это не опасный труд, но это тоже можно предусмотреть и предложить такую работу. Понимаете, я всегда говорю, что решать проблему должен не один человек, а общество в целом. Если сегодня молодежь – это забота общая, не кого-то конкретно, не каких-то субъектов профилактики. Это абсолютно забота всех без исключения. Мы же все время говорим о том, что это наше будущее, ну так давайте его воспитывать вместе. Чего стесняться и кого бояться? Есть возможности, есть ресурсы – используйте это.
Кристина Сущеня, СТВ:
Раз уж мы затронули материальную сторону, то недавно на одном из предприятий Советского района недоплачивали студотрядовцам. Договор был составлен не совсем правильно и наниматель вычел 13-процентный подоходный налог, хотя не должен был этого делать. Как в такой ситуации поступать студотрядовцам?
Роман Бондарчук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Для этого мы и существуем, так как наша главная задача – это помочь молодежи разобраться с этим. И я уверен, что любой боец студенческого отряда должен сразу напрямую обращаться в Минскую городскую организацию БРСМ, чтобы мы разбирались. Потому что нарушение законодательства недопустимо. Самое главное, мы должны прекрасно понимать, если мы будем защищать нашу молодежь, эта молодежь в следующем году с собой приведет таких же молодых людей работать в студенческий отряд.
Ольга Чемоданова:
Такие примеры есть, давайте говорить открыто. Пусть, слава богу, мы не наблюдаем это на каждом предприятии, но этого никто бы не допустил, безусловно. Но то, что сегодня органами прокуратуры в том числе осуществляется такая деятельность по надзору за предприятиями, где работают студенческие отряды, поверьте, в этом можно не сомневаться.
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