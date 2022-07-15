Ты работаешь, а тебе недоплачивают? Рассказываем, куда обращаться и что нужно делать

В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ : Вы говорите, что понятно, что законодатели заботятся в первую очередь о здоровье. А если речь идет о матответственности? Нельзя ребенку в 14 лет доверить какие-то серьезные вещи? Быть официантом, например, тоже там матответственность.

Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национально собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике: Мы же прекрасно понимаем, что должны быть профессиональные навыки, знания, умения. Мы понимаем, что молодежь хочет заработать прям много денег. Роман рассказывал: я хочу больше тысячи. Но для того, чтобы человек столько получал, он же должен обладать определенными навыками.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Квалифицированный труд, так или иначе.

Людмила Макарина-Кибак:

Конечно, есть квалификационные требования, а у них же труд самый простой и тот, который не приносит вреда для их здоровья.

Ольга Чемоданова:

Согласитесь, даже для 15-летних или 14-летних большинство предприятий могут предложить такую работу. Клеить конверты и перекладывать бумаги – это не опасный труд, но это тоже можно предусмотреть и предложить такую работу. Понимаете, я всегда говорю, что решать проблему должен не один человек, а общество в целом. Если сегодня молодежь – это забота общая, не кого-то конкретно, не каких-то субъектов профилактики. Это абсолютно забота всех без исключения. Мы же все время говорим о том, что это наше будущее, ну так давайте его воспитывать вместе. Чего стесняться и кого бояться? Есть возможности, есть ресурсы – используйте это.

Кристина Сущеня, СТВ:

Раз уж мы затронули материальную сторону, то недавно на одном из предприятий Советского района недоплачивали студотрядовцам. Договор был составлен не совсем правильно и наниматель вычел 13-процентный подоходный налог, хотя не должен был этого делать. Как в такой ситуации поступать студотрядовцам?