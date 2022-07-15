Жестокое обращение с детьми. За что могут забрать ребёнка? Анонс проекта «Решение есть!»

Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение есть! Мамма Миа! Верните детей.

А вдруг я его там хоть увижу? Я не могу подержаться, но хоть глазиком посмотреть на своих детей. Ремень как метод воспитания.

За жестокое обращение с детьми, за причинение им телесных повреждений предусмотрена, в том числе, уголовная ответственность. За что органы опеки могут отобрать ребенка?

У него были повреждения, которые привели к тому, что ребенок был помещен в больницу, даже провел день в реанимации. И есть ли шанс вернуть утраченное доверие?