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Жестокое обращение с детьми. За что могут забрать ребёнка? Анонс проекта «Решение есть!»

15 июля 2022 09:35
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Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение есть!

Мамма Миа! Верните детей.

Жестокое обращение с детьми. За что могут забрать ребёнка? Анонс проекта «Решение есть!»-1

А вдруг я его там хоть увижу? Я не могу подержаться, но хоть глазиком посмотреть на своих детей.

Ремень как метод воспитания.

Жестокое обращение с детьми. За что могут забрать ребёнка? Анонс проекта «Решение есть!»-4

За жестокое обращение с детьми, за причинение им телесных повреждений предусмотрена, в том числе, уголовная ответственность.

За что органы опеки могут отобрать ребенка?

Жестокое обращение с детьми. За что могут забрать ребёнка? Анонс проекта «Решение есть!»-7

У него были повреждения, которые привели к тому, что ребенок был помещен в больницу, даже провел день в реанимации.

И есть ли шанс вернуть утраченное доверие?

Жестокое обращение с детьми. За что могут забрать ребёнка? Анонс проекта «Решение есть!»-10

Конечно, эта травма останется с ними на всю жизнь.

Какие скелеты хранятся в шкафах у взрослых? И как бывает на свете? История приемных родителей и их потерянных детей. 

«Решение есть!». Смотрите 15 июля, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Воспитание детей # общество # Фотофакт

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