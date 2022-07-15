Жестокое обращение с детьми. За что могут забрать ребёнка? Анонс проекта «Решение есть!»
Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение есть!
Мамма Миа! Верните детей.
А вдруг я его там хоть увижу? Я не могу подержаться, но хоть глазиком посмотреть на своих детей.
Ремень как метод воспитания.
За жестокое обращение с детьми, за причинение им телесных повреждений предусмотрена, в том числе, уголовная ответственность.
За что органы опеки могут отобрать ребенка?
У него были повреждения, которые привели к тому, что ребенок был помещен в больницу, даже провел день в реанимации.
И есть ли шанс вернуть утраченное доверие?
Конечно, эта травма останется с ними на всю жизнь.
Какие скелеты хранятся в шкафах у взрослых? И как бывает на свете? История приемных родителей и их потерянных детей.
«Решение есть!». Смотрите 15 июля, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.