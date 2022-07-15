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Минсельхозпрод Беларуси: затяжные дожди не отразятся на объёме урожая

15 июля 2022 09:17
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Новости Беларуси. Затяжные дожди не отразятся на объеме урожая. Минсельхозпрод Беларуси проанализировал состояние посевов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах ливни и шквалистый ветер положили зерновые на полях страны. Это отразится на формировании урожая.

Минсельхозпрод Беларуси: затяжные дожди не отразятся на объёме урожая-1

Тем не менее предпосылок по его значительному снижению нет. Массовую жатву планируется начать уже на следующей неделе. Сейчас идет уборка озимого ячменя. Его урожайность выше прошлогодней – в среднем с гектара собирают более чем по 50 центнеров вместо прошлогодних 49. В Гродненской области и вовсе по 55.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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