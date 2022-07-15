Минсельхозпрод Беларуси: затяжные дожди не отразятся на объёме урожая

Новости Беларуси. Затяжные дожди не отразятся на объеме урожая. Минсельхозпрод Беларуси проанализировал состояние посевов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах ливни и шквалистый ветер положили зерновые на полях страны. Это отразится на формировании урожая.

Тем не менее предпосылок по его значительному снижению нет. Массовую жатву планируется начать уже на следующей неделе. Сейчас идет уборка озимого ячменя. Его урожайность выше прошлогодней – в среднем с гектара собирают более чем по 50 центнеров вместо прошлогодних 49. В Гродненской области и вовсе по 55.