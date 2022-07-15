«Назад смогли выбраться лишь 13 десантников». Какие герои погибли на кричевской земле во время ВОВ?

Борьба против фашистских захватчиков на кричевской земле является ярким примером мужества и героизма советских людей, их безграничной преданности Родине. Оборона на реке Сож имела особое значение в ходе Смоленского сражения, в результате которого был сорван гитлеровский план по молниеносному Москвы. Советские воины мужественно сражались на кричевской земле. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры. Навсегда в истории останется подвиг 20-летнего артиллериста Николая Сиротинина. Будучи тяжело раненым, он продолжал вести более чем двухчасовой бой. Подбил за это время 11 танков и 7 бронемашин. Герой-артиллерист погиб, выполнив свой воинский долг до конца.

29 июля 1941 года 1 200 десантников во главе с Владимиром Тимченко ворвались в занятый фашистами Кричев и стремительным ударом выбили врага из города. Более суток десантники удерживали город в своих руках. В кровопролитном бою почти все они пали смертью храбрых. Назад смогли выбраться лишь 13 десантников. Благодаря мужеству и героизму бойцов и командира советские войска до 1 августа 1941 года поддерживали линию фронта по реке Сож на участке, где Мстиславль-Кричев и до 8 августа на участке Кричев-Пропойск. В полном окружении бои продолжались до 16 августа. Героическая месячная оборона у Кричева позволила советскому командованию выиграть время для укрепления важнейших стратегических пунктов на центральном направлении и обороны Москвы.

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