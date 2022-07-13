Было бы желание. Как молодёжи найти подработку и правда ли, что раньше было лучше?

В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Кристина Сущеня, СТВ:

Как сегодня молодому человеку найти подработку на лето? Вчера заходила на Telegram-канал студотряда Беларуси – 1 108 подписчиков. Мне кажется, это маловато, учитывая сколько у нас молодых людей сегодня. Как воздействовать по-другому?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Но это не значит, что, если студент не подписался на Telegram-канал, в котором вся информация о том, как устроиться на работу, этот студент не трудоустроится. Конечно, нет. Можно не подписываться на Telegram-канал, но при этом знать, что он существует, и получать информацию по необходимости. Это могут быть не только студенты, это могут быть и учащиеся среднего учреждения образования. Дело в том, что такая работа проводится не в один день, а на протяжении всего календарного года, учебного года в том числе. Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома ежедневно обновляет сведения о вакансиях, особенно для студентов. Илона Волынец, СТВ:

Вы говорите: комитет по труду и соцзащите обновляет на своем сайте. А вы думаете, что подростки и молодые люди будут на этот сайт заходить?

Ольга Чемоданова:

Конечно, не только на своем сайте. У нас сегодня создан ряд ресурсов в сети Интернет. Особой популярностью, конечно, пользуются мессенджеры. Это в Telegram-каналах, это тот же чат-бот, «Выбираем студотряд». Это и социальные сети, которые сегодня активно позиционирует Белорусский республиканский союз молодежи. И сегодня я не знаю ни одного вуза на территории столицы, где бы не было ссылки, QR-кода на такой источник. У нас сегодня молодежь очень продвинутая. И для них найти работу, поверьте вы мне, – было бы желание. Уж точно и сайт они просмотрят, и мессенджеры используют для просмотра. И всегда работает то самое сарафанное радио. Кристина Сущеня:

Естественно, все зависит от самой молодежи, но тем не менее, если брать статистику: у нас в столице проживают более 400 тысяч молодых людей, а в студотрядах – 3 251 человек.

Роман Бондарчук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Это сегодня, но мы должны прекрасно понимать, что ребята работают у нас с 14 лет до 31 года, в соответствии с этим, конечно, мы стараемся молодежь не только в составе студенческих отрядов, а и индивидуально трудоустроить. Мы сотрудничаем очень тесно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, также берем у них информацию о вакансиях и публикуем в наших источниках. Илона Волынец:

То есть вы считаете, что 3 000 человек для Минска в студотрядах – это не мало? Роман Бондарчук:

Нет, это недостаточная цифра, но это активная фаза сейчас трудоустройства. Ольга Чемоданова:

Это очень мало для Минска. Конечно, что такое 3 000 студентов, которые сегодня работают в студотрядах? Давайте тогда будем сравнивать цифры, если мы сейчас о цифрах говорим. В прошлом году в Минске в студотрядах отработало почти 10 тысяч за целый год. Но разве вы считаете, что за целый год почти 10 тысяч – это много? Конечно, это мало, если мы будем учитывать, какое количество сегодня молодежи, – более 400 тысяч. Илона Волынец:

Студотряд – это же такое дело добровольное, хочешь – записывайся, хочешь – не записывайся, хочешь – вообще ничего не делай. А в советское время, трудотерапия была принудительной. Всех отправляли капать картошку, и сколько впечатлений тогда было. То есть ни у кого не спрашивали.