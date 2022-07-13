Прямой эфир

«Воспитательная функция тут тоже работает». Ольга Чемоданова рассказала, почему важна занятость детей в летний период

13 июля 2022 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили?  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Воспитательная функция тут тоже работает». Ольга Чемоданова рассказала, почему важна занятость детей в летний период-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Допустим, те ребята, которые мало заинтересованы. Есть такая часть молодых людей. Мало того, что кто-то слоняется без дела, так еще подвергает себя и, может быть, даже окружающих опасности. В чем здесь упущение? Может быть, воспитание, родители? С чего все идет? Как вот умы вправить?  

Илона Волынец, СТВ:  
В домовых чатах пишут соседи друг другу: соседи, уважаемые родители, обратите внимание, проведите беседу со своими детьми, они полезли на козырек, сейчас кто-нибудь упадет, будет трагедия, потом будет поздно. Кто виноват, почему эти дети оказываются на козырьках подъездов? Это про то, что все с семьи.  

«Воспитательная функция тут тоже работает». Ольга Чемоданова рассказала, почему важна занятость детей в летний период-4

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:  
Семья, конечно, это, во-первых, воспитание, во-вторых, пример родителей. Например, такой родитель, как я, чтобы мой ребенок вышел, где-то был на козырьке, я об этом не знала, тем более в условиях большого города, города Минска, это, конечно, недопустимо. Поэтому все начинается с семьи, очень большая работа проводится и в этом направлении, чтобы дети были заняты.  

«Воспитательная функция тут тоже работает». Ольга Чемоданова рассказала, почему важна занятость детей в летний период-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Особенно это информацию мне бы хотелось донести до родителей наших студентов, учащихся. Дело в том, что это командная работа. Воспитательная функция тут тоже работает. Почему мы сегодня на эту работу и настроены прежде всего? Да, сегодня очень много примеров, когда молодежь высказывает желание трудоустроиться самостоятельно, выбрать ту профессию, то направление деятельности, которое ему интереснее, а не то, что сегодня предлагают, например, ребята из Белорусского республиканского союза молодежи, когда создают те самые студотряды: я не хочу работать на предприятии, где надо складывать коробки, а я хочу раскладывать книги или быть курьером, потому что там я заработаю больше. Но это тоже неплохо, это тоже, согласитесь, занятость, но здесь уже нет того самого коллективного воспитания, в этом тоже значительное упущение, на это стоит обратить свое внимание.  

Людмила Макарина-Кибак:  
Очень важным моментом является готовность наших предприятий, тех людей принять детей. Это все-таки дети. С 14, 16, 18 лет – все равно это дети, это дополнительная ответственность, это условия по охране труда. Поэтому очень приятно то, что большое количество молодежи готовы принимать сегодня.  

«Воспитательная функция тут тоже работает». Ольга Чемоданова рассказала, почему важна занятость детей в летний период-10

Ольга Чемоданова:  
Каждый год есть одна проблема, которую мы обсуждаем, – это трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет. Определенные условия труда. И мы начинаем, взрослые, часто рассуждать: ну мы же как-то раньше мыли пол дезрастворами, а сейчас нельзя помыть где-то пол, потому что дезрастворы – это как раз то, что сегодня должно быть исключено как условие для ребенка.  

Илона Волынец:  
То есть в 14 лет у них только два варианта – идти траву полоть, сорняки и быть уборщиком. Они же не хотят.  

Ольга Чемоданова:  
А вот таких предложений, к сожалению, сегодня немного. Полагаю, есть сегодня необходимость пересмотреть эти моменты в законодательстве в части трудоустройства и ограничений для детей с 14-летнего возраста. Вплоть до того, что если это даже благоустройство территорий, как мы говорим, подметать… Можно, конечно, подметать. Вопрос, что подметать и где? Если вблизи проезжая часть, то никто не возьмет на работу ребенка как раз подметать возле проезжей части. Вопросов очень много, и вот мы сейчас даже на государственном уровне должны уже проблему решать. А вот дети с 14 лет очень активные. И это та категория, которая сегодня наиболее должна быть занята.  

Было бы желание. Как молодёжи найти подработку и правда ли, что раньше было лучше (подробнее здесь)?  

# Молодежь Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Людмила Макарина-Кибак # Ольга Чемоданова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Еду можно оплатить васильками. Какие блюда смогут попробовать гости «Славянского базара»?
13 июля 2022 12:01

Еду можно оплатить васильками. Какие блюда смогут попробовать гости «Славянского базара»?

Работы планируется завершить в течение двух месяцев. В столице приступили к реставрации стелы «Минск – город-герой»
13 июля 2022 11:47

Работы планируется завершить в течение двух месяцев. В столице приступили к реставрации стелы «Минск – город-герой»

Одна из самых милых и трогательных скульптур. Вот как выглядит «Цветочница» в Витебске
13 июля 2022 11:18

Одна из самых милых и трогательных скульптур. Вот как выглядит «Цветочница» в Витебске