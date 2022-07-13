«Воспитательная функция тут тоже работает». Ольга Чемоданова рассказала, почему важна занятость детей в летний период

В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Кристина Сущеня, СТВ:

Допустим, те ребята, которые мало заинтересованы. Есть такая часть молодых людей. Мало того, что кто-то слоняется без дела, так еще подвергает себя и, может быть, даже окружающих опасности. В чем здесь упущение? Может быть, воспитание, родители? С чего все идет? Как вот умы вправить? Илона Волынец, СТВ:

В домовых чатах пишут соседи друг другу: соседи, уважаемые родители, обратите внимание, проведите беседу со своими детьми, они полезли на козырек, сейчас кто-нибудь упадет, будет трагедия, потом будет поздно. Кто виноват, почему эти дети оказываются на козырьках подъездов? Это про то, что все с семьи.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Семья, конечно, это, во-первых, воспитание, во-вторых, пример родителей. Например, такой родитель, как я, чтобы мой ребенок вышел, где-то был на козырьке, я об этом не знала, тем более в условиях большого города, города Минска, это, конечно, недопустимо. Поэтому все начинается с семьи, очень большая работа проводится и в этом направлении, чтобы дети были заняты.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Особенно это информацию мне бы хотелось донести до родителей наших студентов, учащихся. Дело в том, что это командная работа. Воспитательная функция тут тоже работает. Почему мы сегодня на эту работу и настроены прежде всего? Да, сегодня очень много примеров, когда молодежь высказывает желание трудоустроиться самостоятельно, выбрать ту профессию, то направление деятельности, которое ему интереснее, а не то, что сегодня предлагают, например, ребята из Белорусского республиканского союза молодежи, когда создают те самые студотряды: я не хочу работать на предприятии, где надо складывать коробки, а я хочу раскладывать книги или быть курьером, потому что там я заработаю больше. Но это тоже неплохо, это тоже, согласитесь, занятость, но здесь уже нет того самого коллективного воспитания, в этом тоже значительное упущение, на это стоит обратить свое внимание. Людмила Макарина-Кибак:

Очень важным моментом является готовность наших предприятий, тех людей принять детей. Это все-таки дети. С 14, 16, 18 лет – все равно это дети, это дополнительная ответственность, это условия по охране труда. Поэтому очень приятно то, что большое количество молодежи готовы принимать сегодня.