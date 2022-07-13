Молодёжь готова работать, а частники не пускают. Почему у коммерческих компаний закрыты вакансии для детей и как это исправить?
В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Может быть, имеет смысл разнообразить перечень вакансий, чтобы то самое желание у ребят появилось? Ведь много кто крутит носом: я не буду мыть полы.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Почему сегодня тогда не привлечь частные организации, коммерческие? Почему сегодня коммерческая организация не предлагает места для студентов, для созданных студотрядов?
Илона Волынец, СТВ:
Кстати, вы говорите, что предприятия открыты, а частный бизнес не готов брать к себе студентов, именно из студотрядов.
Ольга Чемоданова:
Частный бизнес сегодня их не принимает. А почему нет? Мы все работаем в нашей стране на благо нашей родины? Почему сегодня молодежи не предложить эту площадку? Пусть трудятся.
Кристина Сущеня:
Роман, хватает ли вакансий, чтобы ребята могли найти себе работу?
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Даже если привести статистику: на сегодня мы трудоустроили одну треть – это несовершеннолетние. Большинство, кто трудоустраивается, – это ребята, которым уже исполнилось 18 лет. Для них все двери открыты в Минске, где они трудоустраиваются. Начиная от их желания и от тех возможностей, которые мы можем представить. Если говорить по поводу 14-летних ребят, то для них нужно расширять те организации и предприятия, где бы мы могли их трудоустроить. И не только взять уборщиками помещений, но и другие вакансии рассмотреть для ребят.
Илона Волынец:
А как простимулировать частный бизнес, чтобы они были так же открыты, как и государственные предприятия?
Ольга Чемоданова:
Я думаю, здесь должен быть исключительно на законодательном уровне этот вопрос урегулирован. Стимулировать? Почему мы должны стимулировать? Мы же, наоборот, предлагаем людей, которые готовы работать и зарабатывать. Но самое главное, я так считаю, что в том числе должен быть заинтересован в этом и сам наниматель. Директор предприятия, который на своем предприятии должен рассматривать вопрос о создании рабочих мест в том числе для детей с 14-летнего возраста. Все права для этого у него есть.
Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национально собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Все есть. И законодательно у нас в новой редакции Трудового кодекса, споры по этому вопросу, кстати, были. Но мы не сможем и никогда не разрешим, чтобы были те условия труда, которые нарушат здоровье ребенка. Мы прекрасно понимаем, что родители никогда с этим не согласятся. И мы тоже. А частный бизнес, скорее всего, не соглашается, потому что это дополнительная ответственность за ребенка. Они считают, что рабочее место создано, это неполная занятость. Много вопросов. Но я считаю тоже, совершенно правильно сказала Ольга Николаевна, этот вопрос надо сдвигать. И с ними надо разговаривать и какими-то нормативными правовыми актами регулировать. Потому что в Трудовом кодексе это урегулировано.
Читайте также:
«Воспитательная функция тут тоже работает». Ольга Чемоданова рассказала, почему важна занятость детей в летний период
Было бы желание. Как молодёжи найти подработку и правда ли, что раньше было лучше?
Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролером. Почему студенты выбирают такие подработки?