«Ты не купила мне железную дорогу». Почему дети хранят обиды на родителей?

У каждого в жизни есть человек, который любит нас несмотря ни на что. Принимает со всеми нашими достоинствами и недостатками, который всегда найдет доброе слово и частичку своей заботы. О том, какая она – белорусская мама, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я вспоминаю такую фразу, которая для меня в определенный момент моей жизни стала девизом: какими бы хорошими мамами мы ни старались быть, нашим детям все равно будет, что рассказать своему психологу. Наталья, как смириться с тем, что что бы мы ни делали, все равно где-то накосячим?

Наталья Евтихова, психолог:

Да, это абсолютная правда. Без иллюзий, какая бы любящая мама ни была, все равно найдется, как задеть и травмировать. Опять же, потому что на маме лежит функция воспитания, и никуда от этого не денешься. Наталья Надольская:

С другой стороны, как срабатывает этот механизм? Я могу сделать сто хороших поступков по отношению к своему ребенку и один плохой. Он запомнит один плохой. «Ты не купила мне железную дорогу». Ты ему сделала все, он был одет, обут, накормлен, сто кружков, но железную дорогу ты не купила. Наталья Евтихова:

Потому что психика сохраняет незавершенную эмоцию. Завершенная эмоция спокойненько отходит и забывается, а незавершенная остается. Как вы думаете, если не купила железную дорогу, какая это эмоция? Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Негативная. Наталья Надольская:

Мне как матери обидно, я всю жизнь для него. Из детства запоминаются какие-то моменты только, вспышки яркие. Будничная жизнь, на которую мама положила себя всю: на готовку, уборку, одежду – это все, значит, психика наша забывает. Наталья Евтихова:

Благополучно.