«Принимать интересы своих детей». Как построить доверительные отношения с ребёнком?

У каждого в жизни есть человек, который любит нас несмотря ни на что. Принимает со всеми нашими достоинствами и недостатками, который всегда найдет доброе слово и частичку своей заботы. О том, какая она – белорусская мама, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У вас есть какие-то лайфхаки, как вы налаживаете связь со своими детьми?