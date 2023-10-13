«Принимать интересы своих детей». Как построить доверительные отношения с ребёнком?

У каждого в жизни есть человек, который любит нас несмотря ни на что. Принимает со всеми нашими достоинствами и недостатками, который всегда найдет доброе слово и частичку своей заботы. О том, какая она – белорусская мама, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У вас есть какие-то лайфхаки, как вы налаживаете связь со своими детьми?
Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского ОК ОО «БРСМ»:
Наверное, самый такой лайфхак – чтобы было интересно им. Когда дети чувствуют эту отдачу, они сами идут на контакт. Хотят поделиться чем-то, и они знают, что за них порадуешься либо вместе с ними погрустишь. Поэтому, наверное, это основной такой лайфхак – принимать интересы своих детей. Конечно, иногда бывают такие ситуации. Допустим, младший сын у меня еще пока маленький, мы с ним за машинки радуемся. С Есенией уже интереснее, ей девять лет. Иногда те вещи… С ней что-то происходит, я, допустим, горжусь этими какими-то вещами. Естественно, я с мамой хочу поделиться своей либо с сестрами. У нас есть в Viber общая группа. Дочка: «Зачем ты это рассказала?» То есть бывают такие моменты. Тоже стараемся проговаривать, что я же сказала, потому что это классно, что я тобой горжусь и рада. То есть такие моменты.
Это созависимые отношения. Как мама может психологически травмировать ребенка – подробнее здесь.