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«Мы опираемся на них». В Минске отметили лучших военнослужащих срочной службы

14 октября 2023 14:43
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Новости Беларуси. На страже Отечества. В столице накануне чествовали военнослужащих-срочников, показавших лучшие результаты в охране государственной границы. Это практически полторы сотни солдат и сержантов со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы опираемся на них». В Минске отметили лучших военнослужащих срочной службы-1

В последние годы охрана рубежей осуществляется в очень непростой обстановке, отметили в погранкомитете. Так что сегодня вклад солдат-срочников особенно велик. Только за 9 месяцев 2023 года с их участием удалось задержать около 90 нарушителей.

Особые гости праздника – матери военнослужащих. Ведь именно они воспитали настоящих мужчин, защитников и патриотов.

«Мы опираемся на них». В Минске отметили лучших военнослужащих срочной службы-4

Анна Вератейко:
Буквально сутки-двое сын побыл в армии, нам создали группу в Viber и стали скидывать фотографии, как проходит жизнь сына. Уже тогда стало как-то легче. И если, конечно, у меня будет возможность повлиять на то, куда младший сын пойдет служить, это будут однозначно пограничные войска.

«Мы опираемся на них». В Минске отметили лучших военнослужащих срочной службы-7

Вадим Андреев, командир отделения пограничной заставы имени Героя Советского Союза Виктора Усова:
Я очень горжусь тем, что прохожу срочную военную службу в Гродненской пограничной группе и в органах пограничной службы в целом.

«Мы опираемся на них». В Минске отметили лучших военнослужащих срочной службы-10

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
Сегодня сержант, солдат срочной службы – это профессионал, подготовленный специалист, мы опираемся на них, выполняя задачи по охране государственной границы. Есть много положительных примеров вклада сержанта, солдата в выполнение задач по задержанию нарушителей государственной границы, по обеспечению правопорядка на ней.

«Мы опираемся на них». В Минске отметили лучших военнослужащих срочной службы-13

В качестве благодарности не только грамоты и награды, но и постоянная работа над улучшением условий службы и быта пограничников. Так, до конца 2023-го планируется сдать два современных комплекса погранзастав, а в ближайшие два года построить еще 11 объектов.

# Армия Беларуси # общество # Игорь Печень # Фотофакт

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