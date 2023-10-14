«Мы опираемся на них». В Минске отметили лучших военнослужащих срочной службы

Новости Беларуси. На страже Отечества. В столице накануне чествовали военнослужащих-срочников, показавших лучшие результаты в охране государственной границы. Это практически полторы сотни солдат и сержантов со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы охрана рубежей осуществляется в очень непростой обстановке, отметили в погранкомитете. Так что сегодня вклад солдат-срочников особенно велик. Только за 9 месяцев 2023 года с их участием удалось задержать около 90 нарушителей.

Особые гости праздника – матери военнослужащих. Ведь именно они воспитали настоящих мужчин, защитников и патриотов.