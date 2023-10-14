Подошли с фантазией. Креативные субботники прошли в Минске

Новости Беларуси. Все на субботник! Трудовой марафон прошел сегодня, 14 октября, в каждом районе столицы. А коммунальные службы сделали его не только полезным, но и креативным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Советском районе прошел экологический флешмоб «Молодежь – за мир и созидание». Студенты убирали листву, высаживали кустарники и разрисовывали подъезды. В Первомайском искали новую семью бездомным животным и рассказывали, как за ними ухаживать. Учили правильному сбору отходов участники субботника в Заводском районе. К трудотерапии подключались целыми семьями.

Ольга Цедрик, бригадир ГП ЖЭУ № 4 Партизанского района Минска:

Нам никто же не может отказать в этот день, женщинам, мамам. За чистую столицу, хотим, чтобы чистые дворы у нас были.

Светлана Сивцова, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ Советского района Минска:

Запланировали определенные мероприятия, которые предложили жильцам, по благоустройству и очистке территории Минска, ряд акций предложили. Понимаем, что мы движемся в правильном направлении, и думаем, что совместно сделаем наш город чище, уютнее и более комфортным для проживания.