Выполнять каждое пожелание. Как современные родители воспитывают детей?

У каждого в жизни есть человек, который любит нас несмотря ни на что. Принимает со всеми нашими достоинствами и недостатками, который всегда найдет доброе слово и частичку своей заботы. О том, какая она – белорусская мама, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

У вас в жизни бывали моменты, когда вы при какой-то ситуации, произошедшей между вами и вашим ребенком, понимали, что она зеркально отображает то, что проходили вы в своем детстве?

Ольга Аскерко, кондитер:

Конечно. Особенно я это очень сильно почувствовала со старшей дочерью, когда мы с ней конфликтовали. Например, как у меня в детстве было, наверное, у многих детей 80-х скорее всего, мама заставляла убирать. Мы должны были до прихода мамы что-то приготовить, обязательно навести порядок, все должно было быть идеальным. Естественно, я начинала требовать это от своей дочери. Когда мне моя старшая дочь Полина отвечала: «Мама, зачем? Мне же так комфортно?» Я прекрасно понимаю, что на самом деле, если ей так комфортно, для чего? Уборка эта нужна кому – мне или ей? Естественно, это мне надо. Поэтому я сразу себя останавливала и, в принципе, понимала, что это такой натиск, такое давление. Когда мама меня заставляла что-то делать, я же делала это просто ради мамы, не потому что мне так хотелось.