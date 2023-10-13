Выполнять каждое пожелание. Как современные родители воспитывают детей?
У каждого в жизни есть человек, который любит нас несмотря ни на что. Принимает со всеми нашими достоинствами и недостатками, который всегда найдет доброе слово и частичку своей заботы. О том, какая она – белорусская мама, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
У вас в жизни бывали моменты, когда вы при какой-то ситуации, произошедшей между вами и вашим ребенком, понимали, что она зеркально отображает то, что проходили вы в своем детстве?
Ольга Аскерко, кондитер:
Конечно. Особенно я это очень сильно почувствовала со старшей дочерью, когда мы с ней конфликтовали. Например, как у меня в детстве было, наверное, у многих детей 80-х скорее всего, мама заставляла убирать. Мы должны были до прихода мамы что-то приготовить, обязательно навести порядок, все должно было быть идеальным. Естественно, я начинала требовать это от своей дочери. Когда мне моя старшая дочь Полина отвечала: «Мама, зачем? Мне же так комфортно?» Я прекрасно понимаю, что на самом деле, если ей так комфортно, для чего? Уборка эта нужна кому – мне или ей? Естественно, это мне надо. Поэтому я сразу себя останавливала и, в принципе, понимала, что это такой натиск, такое давление. Когда мама меня заставляла что-то делать, я же делала это просто ради мамы, не потому что мне так хотелось.
Сергей Парчевский:
То есть вы сейчас, спустя время, все-таки не можете сказать, что мама была права, а я просто мягкотелая по любви своей с этим современным ребенком ему уступаю?
Ольга Аскерко:
Если откровенно признаться, то нет, я не могу признать, что мама была права. То есть это, наверное, такое было советское воспитание, когда, в принципе, мы должны были. Наши родители, бабушки, дедушки – беспрекословно подчиняться родителям, выполнять каждое их слово, пожелание, просьбу.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что это подчинение шло скорее из уважения и авторитета, то есть нельзя было отказать маме. Я сейчас как мама троих детей ловлю себя на мысли, что некоторые сценарии по жизни я копирую полностью со своей мамы, как она со мной разговаривала. Точно, это же моя мама так говорила, как я сейчас разговариваю со своими детьми.
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