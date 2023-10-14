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БЕЛТА запускает польскую версию сайта

14 октября 2023 14:10
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Новости Беларуси. Наши западные соседи смогут черпать информацию о происходящем в Беларуси из проверенных источников. Белорусское телеграфное агентство запускает польскую версию сайта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛТА запускает польскую версию сайта-1

Для наших соседей это возможность увидеть реальную картину того, что пытается скрыть от них официальная Варшава, а для Беларуси – донести до граждан сопредельной страны, что, вопреки заявлениям их властей, мы не хотим войны и не собираемся ни на кого нападать.

Версия сайта на польском уже доступна для просмотра. Работа по внедрению инфоленты, как и безвизовый режим, должна помочь полякам лучше узнать нашу страну.

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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