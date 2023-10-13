Связь на ментальном уровне. Как мать чувствует своего ребёнка?

У каждого в жизни есть человек, который любит нас несмотря ни на что. Принимает со всеми нашими достоинствами и недостатками, который всегда найдет доброе слово и частичку своей заботы. О том, какая она – белорусская мама, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Существует такое мнение, что отношения матери и дочки особенные, что у них просто на ментальном уровне какая-то связь. Вы чувствовали какую-то нить, которая связывает вас с мамой? Может быть какая-то интуиция?

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского ОК ОО «БРСМ»:

Есть, конечно, и с дочерью есть. С мамой, допустим, все равно в какие-то моменты – погода поменялась, уже с возрастом, когда человек становится чувствительный к этому. В принципе, бывает даже, когда случилось что-то, и ты в первую очередь думаешь: «Надо маме позвонить. Как там мама?» Наталья Надольская:

Я абсолютно с вами согласна, потому что хотела пояснить свой вопрос. У меня еще в подростковом даже возрасте, когда что-то случалось плохое, я чувствовала прямо физическую потребность, что мне нужно об этом рассказать маме. Не подружке, не кому-то еще, не в школе, а именно позвонить и сказать об этом маме, зная, что я получу обратную связь, поддержку или поругает, уже там в зависимости от обстоятельств. Но позвонить нужно было в первую очередь маме.