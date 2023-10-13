Связь на ментальном уровне. Как мать чувствует своего ребёнка?
У каждого в жизни есть человек, который любит нас несмотря ни на что. Принимает со всеми нашими достоинствами и недостатками, который всегда найдет доброе слово и частичку своей заботы. О том, какая она – белорусская мама, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Существует такое мнение, что отношения матери и дочки особенные, что у них просто на ментальном уровне какая-то связь. Вы чувствовали какую-то нить, которая связывает вас с мамой? Может быть какая-то интуиция?
Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского ОК ОО «БРСМ»:
Есть, конечно, и с дочерью есть. С мамой, допустим, все равно в какие-то моменты – погода поменялась, уже с возрастом, когда человек становится чувствительный к этому. В принципе, бывает даже, когда случилось что-то, и ты в первую очередь думаешь: «Надо маме позвонить. Как там мама?»
Наталья Надольская:
Я абсолютно с вами согласна, потому что хотела пояснить свой вопрос. У меня еще в подростковом даже возрасте, когда что-то случалось плохое, я чувствовала прямо физическую потребность, что мне нужно об этом рассказать маме. Не подружке, не кому-то еще, не в школе, а именно позвонить и сказать об этом маме, зная, что я получу обратную связь, поддержку или поругает, уже там в зависимости от обстоятельств. Но позвонить нужно было в первую очередь маме.
Татьяна Клишевич:
Постоянно это ощущение, как она себя чувствует, как вообще у нее дела происходят. То есть с возрастом, наверное, больше уже меняется в какой-то момент это отношение мама-дочка. Уже в какие-то моменты ты начинаешь оберегать и может даже относиться в каких-то моментах тоже как к своим детям. Потому что ты понимаешь, что уже здоровье немножко похуже. То есть надо уже оберегать больше, сил у человека меньше.
Если касательно ребенка, то был очень хороший такой случай у нас, когда в роддоме лежали. Лежали на разных этажах. Я в комнате нахожусь и говорю: «Боже, где так ребенок плачет? Почему он так плачет?» В итоге получается, со мной девушка лежала в комнате, она говорит: «Какой ребенок? Дети на четвертом, мы на шестом. Какие дети?» Потом когда уже принесли ребенка, медсестра говорит: «Ну она у вас и крикливая». То есть уже это про Есению было, а я прямо слышала. Потом уже со временем этот плач, когда в реальной жизни начинаешь его слышать, понимаешь, что это был этот ребенок, который плакал первый день.
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