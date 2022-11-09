20 лет жил в интернатах, а сейчас может войти в топ-50 спортсменов мира. Невероятная история Вадима Стрельского

О, кофейня. Может, чаечек взять? Хорошо, когда есть пандус в кафешке. И спуститься, и подняться можно, и попить чаечек. А теперь на тренировочку. Как хороша чашечка чая осенним утром перед тренировкой. Вадим Стрельский уже может себе это позволить. Вот так просто заехать в кафе и так просто купить чай, кофе и многое другое.

Вадим Стрельский, чемпион Беларуси по теннису на колясках:

В метро не езжу, предпочитаю своим ходом. А теперь тренировочка на грудные мышцы. Завтра у меня будет тренажерка с бассейном как раз перед тренировкой. А потом идем гулять. Рюкзак с ракеткой за плечами, а в глазах огонь, в сердце страсть к большому теннису. Почти 20 лет он знал только стены детских домов и интернатов, пока не случилось чудо. В его в двери постучалась фея.

Вадим Стрельский:

Я приезжаю всегда заранее, за 30 минут. Так что я успеваю сходить в спортзал, пообщаться. Недавно был в Москве, взял третье место и второе место в одиночке и в паре. Коляска у меня очень хорошая, синенькая такая, маневренная. Довольно легкая.

На ней почти невозможно перевернуться. Вот так она застегивается. Это чтобы вдруг не вылететь. У меня есть хороший тренер, который раньше занимался спортом, но получил травму. Ее зовут Анастасия. Она в 2018 году переехала в Ивенец, чтобы набрать новых ребят, которые способны заниматься теннисом. Одним из этих счастливчиков оказался я.

Анастасия Шлепцова, главный тренер сборной Беларуси по теннису на колясках:

Он с точки зрения спорта достаточно здоровый. У него работает и корпус, и спина. Если у нас будет возможность выезжать на международные турниры и соревноваться, я надеюсь, что он сможет войти в топ-50 спортсменов мира. Всех приглашаю на пробную тренировку и всем даю шанс себя попробовать. У нас все абсолютно бесплатно. От вас требуется просто приехать к нам на тренировку. Вадим Стрельский:

Это мои любимые фишки, которые я делаю.

Давай начнем стандартно. Поехали туда. Из-за головы. Поехали! – Он финты научился делать раньше, чем в теннис играть.

– Насть, можем с тобой погулять.

– Мы сейчас с тобой на корте погуляем.

Анастасия Шлепцова:

Спортсмен за тренировку выполняет больше 1 000 ударов. Мы отрабатываем различные элементы, начиная с основ, заканчивая изучением новых элементов. Отличие в правилах – два отскока. Все остальное точно так же, как в здоровом спорте.

Сегодня Вадиму повезло – он на тренировке один, и все внимание тренера сосредоточенно только на нем. Мальчик жаждет быть в центре внимания, но это не эгоизм. Он буквально потрошит своего коуча изнутри, он с жадностью голодного волчонка впитывает все уроки и готов заниматься 24/7. Анастасия Шлепцова:

Я обычно ему запрещаю разговаривать на тренировках, потому что он иногда может увлечься – и больше текста, чем тренировочного процесса.