20 лет жил в интернатах, а сейчас может войти в топ-50 спортсменов мира. Невероятная история Вадима Стрельского
О, кофейня. Может, чаечек взять? Хорошо, когда есть пандус в кафешке. И спуститься, и подняться можно, и попить чаечек. А теперь на тренировочку.
Как хороша чашечка чая осенним утром перед тренировкой. Вадим Стрельский уже может себе это позволить. Вот так просто заехать в кафе и так просто купить чай, кофе и многое другое.
Вадим Стрельский, чемпион Беларуси по теннису на колясках:
В метро не езжу, предпочитаю своим ходом. А теперь тренировочка на грудные мышцы. Завтра у меня будет тренажерка с бассейном как раз перед тренировкой. А потом идем гулять.
Рюкзак с ракеткой за плечами, а в глазах огонь, в сердце страсть к большому теннису. Почти 20 лет он знал только стены детских домов и интернатов, пока не случилось чудо. В его в двери постучалась фея.
Вадим Стрельский:
Я приезжаю всегда заранее, за 30 минут. Так что я успеваю сходить в спортзал, пообщаться. Недавно был в Москве, взял третье место и второе место в одиночке и в паре. Коляска у меня очень хорошая, синенькая такая, маневренная. Довольно легкая.
На ней почти невозможно перевернуться. Вот так она застегивается. Это чтобы вдруг не вылететь. У меня есть хороший тренер, который раньше занимался спортом, но получил травму. Ее зовут Анастасия. Она в 2018 году переехала в Ивенец, чтобы набрать новых ребят, которые способны заниматься теннисом. Одним из этих счастливчиков оказался я.
Анастасия Шлепцова, главный тренер сборной Беларуси по теннису на колясках:
Он с точки зрения спорта достаточно здоровый. У него работает и корпус, и спина. Если у нас будет возможность выезжать на международные турниры и соревноваться, я надеюсь, что он сможет войти в топ-50 спортсменов мира. Всех приглашаю на пробную тренировку и всем даю шанс себя попробовать. У нас все абсолютно бесплатно. От вас требуется просто приехать к нам на тренировку.
Вадим Стрельский:
Это мои любимые фишки, которые я делаю.
Давай начнем стандартно. Поехали туда. Из-за головы. Поехали!
– Он финты научился делать раньше, чем в теннис играть.
– Насть, можем с тобой погулять.
– Мы сейчас с тобой на корте погуляем.
Анастасия Шлепцова:
Спортсмен за тренировку выполняет больше 1 000 ударов. Мы отрабатываем различные элементы, начиная с основ, заканчивая изучением новых элементов. Отличие в правилах – два отскока. Все остальное точно так же, как в здоровом спорте.
Сегодня Вадиму повезло – он на тренировке один, и все внимание тренера сосредоточенно только на нем. Мальчик жаждет быть в центре внимания, но это не эгоизм. Он буквально потрошит своего коуча изнутри, он с жадностью голодного волчонка впитывает все уроки и готов заниматься 24/7.
Анастасия Шлепцова:
Я обычно ему запрещаю разговаривать на тренировках, потому что он иногда может увлечься – и больше текста, чем тренировочного процесса.
Вадим Стрельский:
Недавно занимался с девочкой, у которой и день рождения, как у меня, 20 июня. Тоже близнецы.
– Вы разные?
– Нет, мы одинаковые. Хочу Настю, но Насти не находится. Тренер Настя есть, а девушки Насти нет. Все мечты исполнились. Я хотел пойти в спорт – исполнил мечту. Хотел на самолете полетать – полетел. А вот Настю еще не нашел.
Мячи в хаотичном порядке разбросаны по корту, а коляска бешено мчит, ей управляет бесшабашный паралимпиец. Он может развивать скорость 20 километров в час, по крайне мере, он так говорит. Вадим не хочет останавливаться, ему все мало и мало, он живет на полную.
Вадим Стрельский:
Радуюсь оттого, что вообще занимаюсь. Я пошел по своей мечте. Мне приятно вообще быть в спорте. Да ладно. Кому тяжело? Тяжело тем, кто не хочет.
Анастасия Шлепцова:
После того как я с ними познакомилась, моя жизнь никогда не будет прежней. И ценности, которые были до, кардинально поменялись.
На Земле каждую секунду рождаются люди. Одни живут, другие творят, а третьи – особенные – постоянно ищут ключи к самым сложным загадкам природы и бытия. Те, кто также выберет спортивный путь, могут не сомневаться – за финишной чертой их обязательно ждет победа. Победа вопреки, но она будет!
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