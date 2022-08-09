«Туризм – тоже многогранная вещь». Субботин о потенциале Витебской области

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

Президент смог договориться с Владимиром Путиным – полтора миллиарда выделено на проекты по импортозамещению. Но ведь даже свои бюджетные средства не успевают освоить. Это преступно. Буквально в начале августа премьер-министр довел это губернаторам. Да, кредиты под конкретный проект и исходя из производственных возможностей. А вот инновационные фонды зачастую используют на все что угодно, только не на продукцию будущего. В 84 из 118 районов даже сценарии развития не подготовили. Поэтому с идеями и инвестициями помогут сверху. У губернатора Витебской области целая ярмарка идей.