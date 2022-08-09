«Туризм – тоже многогранная вещь». Субботин о потенциале Витебской области

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.
Президент смог договориться с Владимиром Путиным – полтора миллиарда выделено на проекты по импортозамещению. Но ведь даже свои бюджетные средства не успевают освоить. Это преступно. Буквально в начале августа премьер-министр довел это губернаторам. Да, кредиты под конкретный проект и исходя из производственных возможностей. А вот инновационные фонды зачастую используют на все что угодно, только не на продукцию будущего. В 84 из 118 районов даже сценарии развития не подготовили. Поэтому с идеями и инвестициями помогут сверху. У губернатора Витебской области целая ярмарка идей.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Интеграционные структуры, льнокомбинат (это ведь эксклюзивный продукт – лен). Эти все вещи надо просто дальше развивать и более грамотно в новых условиях использовать. У каждого есть свои особенности. У кого-то реально более располагающая природа (озер много, болот, живописнейшие места), и там какие-то реабилитационные центры, туристические какие-то вещи. Более интенсивно надо использовать туризм не только как туризм, а религиозный туризм, охотничий, промышленный, если у нас такие заводы есть, как «Нафтан», Миорский металлопрокатный. Туризм – тоже многогранная вещь. Сейчас уже в финальную стадию подходит туристическая программа развития Витебщины, северного Поозерья нашей страны. Думаю, что здесь тоже будут реперные точки – точки роста.
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