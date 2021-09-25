Что происходит в Копыле на «Дажынках»? Работники села рассказывают, почему для них так важен этот праздник

Новости Беларуси. Аграрии Минской и Гродненской областей 25 сентября справляют «Дажынкі». Теперь время подвести итоги и ярким праздником закрепить успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аграрии Минской и Гродненской областей 25 сентября справляют «Дажынкі». Теперь время подвести итоги и ярким праздником закрепить успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый весомый хлебный каравай – у аграриев центрального региона.
На «Дажынках» в Копыле состоялось чествование лучших тружеников. Подробности расскажет Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Очень гостеприимно Копыль встречает всех тех, кто этим летом и в начале осени трудился на полях центрального региона и собирал урожай. На главной сцене идет торжественная церемония награждения победителей областных соревнований по уборке урожая. На малой сцене уже чествовали обладателей второго и третьего мест в этих соревнованиях.
Это не только комбайнеры, которые убирали зерно, но и в различных номинациях награждены представители других, не менее важных профессий в сельском хозяйстве – водители, инженеры, главные агрономы.
Президент поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі» в Копыле с главным праздником хлеборобов. Читайте здесь.
Своими эмоциями поделились лауреаты конкурса.
Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі». Читайте здесь.
Александр Павловец, тракторист-машинист филиала Борисовского комбината хлебопродуктов:
Приятно, что делают такие праздники, где можно отдохнуть, порадоваться за себя и остальных передовиков.
Борис Столяров, главный инженер филиала Борисовского комбината хлебопродуктов:
Все ради тружеников села. Хорошо повлияли и агрономические службы, механизаторы, которые участвовали в посевной весенней, уборочной. Спасибо руководителю, что поддержал наши все идеи, мероприятия, которые мы готовили.
Валерий Скорожонок на «Дажынках» в Копыле: святое дело – наградить людей, которые выращивают для нас хлеб. Читайте здесь.
Яна Шипко:
Сегодня отметили и представителей семейных династий. Одна из них – уроженцы Копыльщины – семья Логаш, это династия в трех поколениях. Члены этой семьи трудятся на одном из сельскохозяйственных предприятий района.
Галина Логаш:
У нас братья – механизаторы все, в колхозе работают, и сын мой работает тоже. У нас шесть детей. Мы трудимся, все невестки – работаем на комплексе животноводства. Я – зоотехником, работают доярками девчонки.
Иван Логаш:
Надо стремиться к работе, смотреть на старших, помогать им. Наша работа семейная дружная – где-то кто-то кому-то поможет, один одному подскажет. Мы стараемся держаться один за одного дружно.
Яна Шипко:
Копыль – один из древнейших городов Беларуси. Город уже принимал День письменности. После ремонта здесь открылся краеведческий музей, обновилась школа искусств, появился скейт-парк. Подарки горожане принимали и сегодня.
После ремонта здесь открылась детская библиотека.
Очень хорошо, что у нас она построилась. Для школы книжки можно брать и просто книжки интересные можно взять, почитать.
Я смогу ходить, потому что она очень близко ко мне находится.
Я хожу в библиотеку с четырех лет, читаю очень хорошо. Выучила алфавит с годика. Я самая активная читательница нашей Копыльской районной библиотеки.
Подробнее о том, как в Копыле проходит главный праздник хлеборобов, смотрите в видеоматериале.