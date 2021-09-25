Азарёнок: «Нужно ли нам такое объединение, которое кормится за счёт нацистских преступников, коллаборантов и полицаев?»
Новости Беларуси. Закон об иностранных агентах – то, что наиболее сейчас востребовано в обществе. На ближайшей сессии белорусского парламента он будет рассмотрен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Различные фонды, НКО и другие элементы так называемого гражданского общества на деле оказались подрывными структурами западных спецслужб.
На эту и другие темы рассуждает Григорий Азаренок. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Гельминты. Паразитические черви. Они появляются в организме тихо и незаметно. Поначалу они не дают о себе знать. Их задача – найти питательную среду, пристроиться к ней. И расти, пожирая все вокруг. Пользуясь плодами работы других, они разрастаются, как раковая опухоль. И затем претендуют на владение всем организмом. Чтобы убить его и переползти к новому хозяину. Ложь не есть правда, а истина всегда. Это «Тайные пружины политики 2.0».
Что есть так называемое гражданское общество? Что такое пресловутые вертикальные связи, о которых нам талдычат на каждом углу интернета? Разберем на простом примере. Уж столько у нас развелось правозащитников, столько, по словам Блока, гуманистического тумана они напускают. Так картинно ручонки заламывают. Ну так страдают на виду у всех. Только вот сейчас на наших границах с ЕС умирают люди. В критическую температуру на улице находятся дети, женщины, старики.
Григорий Азаренок:
Живодеры в польской и литовской формах выталкивают, вытравливают их, стреляют и бьют. И где хоть один экранный страдалец? Где праваабаронцы? Где «Вясна», где ЮНЕСКО, где вы все? Я понимаю, что сынок Беляцкого предпочитает баранов на воротах «Освенцима» резать, а потому методы нацистских пограничников вся семья разделяет. А вот еду и теплую одежду беженцам приносят простые белорусы, пограничники и бойцы внутренних войск.
А зачем нам такое «Таварыства беларускай мовы», которое не защитой и развитием родного языка занимается, а доносы строчит? Ах, в этом магазине продавец по-белорусски не ответила. Ужас! Срочно в милицию. Ведь так было? Так.
Григорий Азаренок:
А зачем нам такое объединение «беларусаў свету», которое не продвижением национальных интересов занимается, не собирает под государственным знаменем земляков, а координирует протесты, поддерживает давление собственных предприятий? Нужно ли нам такое объединение, которое кормится за счет нацистских преступников, коллаборантов и полицаев? Про недоСМИ и говорить не буду. Все это гельминты, черви. Их нужно вытравить и раздавить. Иначе погибнем.
Никакого гражданского общества не существует. Это западная пропаганда. Это миф. Но есть единое общество. Монолит. Его институты – школа, армия и церковь. И в основе такого общества – любовь. К детям и родителям, к своим воинам и своим учителям, любовь к труду, любовь к родной земле. Никогда эти черви нас не поймут. В них это не заложено. Но их ничтожно мало. Они жалкие, мелкие и смешные. Они извиваются, ползают в грязи и пороках, мечтая завладеть нашей землей, чтобы выжрать из нее все соки. Не та пора, не тот Президент. Он любит Беларусь и не позволит ее разрушить.