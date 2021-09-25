Валерий Скорожонок на «Дажынках» в Копыле: святое дело – наградить людей, которые выращивают для нас хлеб

Новости Беларуси. Аграрии Минской и Гродненской областей 25 сентября справляют «Дажынкі». Теперь время подвести итоги и ярким праздником закрепить успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый весомый хлебный каравай – у аграриев центрального региона.

Яна Шипко, корреспондент:

Праздник урожая для жителей Минской области на самом деле настолько долгожданный, что настроение сегодня не в силах испортить даже такая дождливая погода. Хлеборобы собираются на шествие. Это не только механизаторы и комбайнеры, но и другие сельхозработники, все те, кто летом трудился ради того, чтобы мы были с таким богатым урожаем.

Уже съезжаются артисты. Здесь будут поздравлять лучших хлеборобов. На вечер запланирован концерт.