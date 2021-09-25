Валерий Скорожонок на «Дажынках» в Копыле: святое дело – наградить людей, которые выращивают для нас хлеб
Новости Беларуси. Аграрии Минской и Гродненской областей 25 сентября справляют «Дажынкі». Теперь время подвести итоги и ярким праздником закрепить успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый весомый хлебный каравай – у аграриев центрального региона.
Яна Шипко, корреспондент:
Праздник урожая для жителей Минской области на самом деле настолько долгожданный, что настроение сегодня не в силах испортить даже такая дождливая погода. Хлеборобы собираются на шествие. Это не только механизаторы и комбайнеры, но и другие сельхозработники, все те, кто летом трудился ради того, чтобы мы были с таким богатым урожаем.
Уже съезжаются артисты. Здесь будут поздравлять лучших хлеборобов. На вечер запланирован концерт.
Валерий Скорожонок, певец:
Людей, которые трудятся на земле, которые выращивают для нас хлеб и всю остальную продукцию делают, святое дело – наградить таких людей, почествовать, и спеть для них я приехал. Прекрасный праздник, несмотря на погоду, у всех классное настроение. Праздник удался!
Президент поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі» в Копыле с главным праздником хлеборобов. Читайте здесь.