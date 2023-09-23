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Президент поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2023» в Зельве

23 сентября 2023 07:52
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Новости Беларуси. Зельва радушно принимает гостей со всех районов Гродненщины на традиционных областных «Дажынках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участников и гостей фестиваля-ярмарки тружеников села поздравил Президент.

Президент поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2023» в Зельве-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики области, которая благодаря вашим стабильным высоким результатам стала визитной карточкой Гродненщины. Нынешний год не исключение. Областью собрано около 1 миллиона 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности почти 50 центнеров с гектара. Это лучший результат в стране. Выращен рекордный урожай озимого рапса. В настоящий момент продуктивно идет уборка других сельскохозяйственных культур. Убежден в ваших дальнейших успехах на ниве созидания. Ведь у вас для этого есть все необходимое: знания и опыт, привычка к рачительному труду, смелость в принятии неординарных решений и внедрении передовых технологий.

# Дожинки # общество # Александр Лукашенко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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