Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Вот на чем сделали акценты наши корреспонденты по итогам этой семидневки.
Как пытались взорвать заводские коллективы изнутри? Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику?
Непростая ситуация на границе продолжает накаляться. Картина миграционного вопроса – мнения экспертов.
Как изменилась работа учреждений здравоохранения во время пандемии и как подготовить организм к встрече с вирусом?
Как в Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности?
О главных событиях уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» 26 сентября в 19:30. Подробности в видеоматериале.