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Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику? Анонс программы «Неделя»

25 сентября 2021 16:55
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Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Вот на чем сделали акценты наши корреспонденты по итогам этой семидневки.

Как пытались взорвать заводские коллективы изнутри? Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику?

Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику? Анонс программы «Неделя»-1

Непростая ситуация на границе продолжает накаляться. Картина миграционного вопроса – мнения экспертов.

Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику? Анонс программы «Неделя»-4

Как изменилась работа учреждений здравоохранения во время пандемии и как подготовить организм к встрече с вирусом?

Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику? Анонс программы «Неделя»-7

Как в Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности?

Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику? Анонс программы «Неделя»-10

О главных событиях уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» 26 сентября в 19:30. Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика # общество # Евгений Пустовой # Галина Буро # Кристина Сущеня # Александр Добриян # Сергей Шуманский # Оксана Семашко # Фотофакт

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