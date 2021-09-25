Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Вот на чем сделали акценты наши корреспонденты по итогам этой семидневки.

Как пытались взорвать заводские коллективы изнутри? Как планировали пускать под откос поезда и белорусскую экономику?