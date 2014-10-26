Тунеядство в Беларуси: почему люди не хотят работать, за счет чего живут и изменится ли ситуация в ближайшее время?

Новости Беларуси. О том, как эффективнее заставить функционировать рынок труда в Беларуси, на неделе шла речь на самом высоком уровне. В том числе о гражданах, которые не задействованы в национальной экономике. Хотя, вроде бы, и трудоспособные. В народе некоторых из них прозвали тунеядцами.

«Паразитическое существование за счет общества» – так звучит одно из определений тунеядства. Слово, кстати, употреблялось в некоторых правовых актах еще Российской империи задолго до октябрьской революции.

Так что это оно не только из законодательства Советского Союза.

Нынешнее обсуждение проблемы вроде бы нигде не работающих граждан, но при этом имеющих доходы из неизвестных источников, объясняется просто. Необходимо навести порядок в этом вопросе. Как оказывается, некоторые безработные умудряются покупать квартиры и даже элитные иномарки.

С начала 2014 года налоговики проверили больше 13 тысяч граждан. Вроде бы нигде не работающих, но живущих на широкую ногу. В результате этого бюджет пополнился на 34 миллиарда рублей.

Примерно полмиллиона трудоспособных белорусов работают не на экономику, а на себя. Если вообще работают. Причины могут быть самые разные.

Ивана Киселева можно назвать домохозяином. Официально нигде не трудится около 10 лет. Был водителем, пока не попал в аварию, после которой, вроде, поправился, а на работу не вышел. Врачи предлагали пойти на группу инвалидности, но каждый год не до того. Да и жена с дочками работают. Их вполне устраивает, что хозяин теперь всегда дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Надежда Киселева:

На работу ему надо идти справку делать. В больнице лежал после операции. Уже не идет на работу.

Иван Киселев:

Я все умею. Косу кто побьет? Старый человек не может. Приносит мне. 20-ку даст. А где я заработаю? Я же не ворую, не хожу как другие, не лажу по домам.

Ивана Киселева частью большой проблемы назвать сложно. Но факт в том, что проблема есть, из-за которой только в 2014 году, по данным налоговой, бюджет мог не досчитаться 18,5 миллиардов рублей. Это всего лишь 12% подоходного налога. От суммы, легальность которой не смогли доказать отдельные безработные.

Светлана Шевченко, заместитель начальника управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Гражданка 25-летняя, неработающая приобрела квартиру общей площадью свыше 150 квадратных метров и два дорогостоящих автомобиля. Денежных средств вообще нет к существованию. Был задан вопрос, за счет каких средств она живет. Более 93 миллионов поступило в бюджет. Примечательно, что гражданка рассчиталась за один день.

Дорогое авто или квартира могут быть лакмусовой бумажкой для налоговой, если нет справки о доходах. По такому принципу в основном и собирается бюджетный урожай.

Деревня-ВИП-поселок с заторами из иномарок – тоже повод для вопроса, на который пока можно ответить просто заплатив налог-неустойку хоть прямо из кошелька.

Белорусские штрафные санкции объективно не самые суровые. В Китае, например, за уклонение от уплаты налогов можно пожизненно угодить в тюрьму. А штрафы в Соединенных Штатах исчисляются сотнями миллионов долларов.

Белорусские же налоговики и силовики из года в год пытаются вывести из тени нелегальный финансовый оборот. А заодно и людей, которые живут, кстати, в социально ориентированном государстве. Эту проблему обсудили на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как мне докладывают, около 500 тысяч наших граждан не задействованы в экономике страны. Ну, пусть 100 тысяч – это домохозяйки и работающие на собственном подворье. А 400 тысяч чем занимаются? Чем они заняты, за чей счет они живут? Причем все эти так называемые бездельники пользуются всеми благами государства: получают бесплатное образование, медицинское обслуживание, оплачивая услуги ЖКХ по датируемым государством тарифам. Эти 400 тысяч, о которых я сказал.

Такие примеры, наверное, знает каждый белорус. А участковый милиционер – уж точно.

Минчанка не выходит на работу уже пятый день. Мать, лишенная родительских прав, по словам милиционеров, пьет. Иногда и вместе с сыном, который не единожды убегал из интерната.

К тем, кто злоупотребляет спиртным и не работает, МВД предлагает применять особые меры. Ведь зачастую в такой категории оказываются вполне здоровые молодые люди.

Александр Лукашенко:

Кто не поддержит то, что алкаш, бездельник, но здоровый как лось, не работает? Где-то там подрались с такими же алкашами, получили травмы. И он приходит, 21 день занимает койко-место. Человека нельзя бросить на улице, какой бы он ни был. Мы ему неотложную помощь мгновенно оказываем, а потом говорим: «Парень, деньги где? Ты государству их оставил, чтобы мы тебя лечили? Будем лечить. Не оставил? Ну так плати». Кто эту позицию не поддержит в народе? Все поддержат. Красивое слово для этого человека – тунеядец. Поэтому тунеядство надо ввести.

Кто такие тунеядцы, пока не ясно. Точное определение станет известно только к концу года. Но внутреннее ощущение многих уже сейчас заставило взяться за поиски легальной работы. В столице первыми на себе это почувствовали районные отделы трудоустройства.

Елена Колядко, начальник отдела трудоустройства Фрунзенского района Минска:

Поступают звонки от граждан, длительно не работающих, с вопросом о том, могут ли они зарегистрироваться, имеют ли они право зарегистрироваться в качестве безработного. Сегодня поступал звонок о том, может ли гражданин 35-летний зарегистрироваться, который 15 лет не работает.

Возможностей заработка вполне достаточно.

Только в Минске сейчас есть 18 тысяч вакансий. 70% из них – рабочие профессии, которые, по словам специалистов, вполне подходят под портрет современного белорусского безработного. Теперь это, кстати, 40-летний мужчина.

Елена Колядко, начальник отдела трудоустройства Фрунзенского района Минска:

Это были женщины. Более 50% на учете состояло женщин. Сейчас 70% мужчин. Такого вообще за 15 лет работы в системе не было.

А для кого-то работа – это смысл жизни. Дорога из центра города в лабораторию у Ивана Петровича занимает примерно полчаса. Провести экспертизу, консультацию – это все к нему.

Иван Данилов, старший научный сотрудник лаборатории РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, профессор:

Вот, мне уже 90 лет буквально месяц назад исполнилось. Еще продолжаю работать.

Рабочее место на третьем этаже, но это совсем не проблема. Иван Петрович бывший директор этого института – так и не смог оставить исследования.

Трудовая книжка советского образца. Настоящая история жизни. В которой, как мы сами убедились, множество самых разных страниц. Первая запись датирована серединой прошлого века.

65 лет трудового стажа. И это не предел. Пенсии ветерана войны на жизнь вполне достаточно, но в свои 90 приносить пользу обществу – огромный стимул продолжать исследования.

Иван Данилов, старший научный сотрудник лаборатории РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, профессор:

Мне предлагают еще участвовать в работе, я участвую. Вот так.