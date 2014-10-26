Погода в Беларуси: в начале недели дневная температура подрастет до 8-12 градусов

Новости Беларуси. В Беларусь идет потепление. Уже 26 октября циклон, который принес не по-октябрьски холодную погоду, начнет отступать. А вместо него на территорию страны медленно, но уверенно, начиная с западных районов, устремится более теплый воздух.

Благодаря этому в начале следующей недели дневная температура подрастет до 8-12 градусов.

В ночное время столбики термометров будут показывать минус 4 – плюс 3, по югу местами 7 мороза.

При этом по-прежнему будет без осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.