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Погода в Беларуси: в начале недели дневная температура подрастет до 8-12 градусов

26 октября 2014 13:14
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Новости Беларуси. В Беларусь идет потепление. Уже 26 октября циклон, который принес не по-октябрьски холодную погоду, начнет отступать. А вместо него на территорию страны медленно, но уверенно, начиная с западных районов, устремится более теплый воздух.

Благодаря этому в начале следующей недели дневная температура подрастет до 8-12 градусов.

В ночное время столбики термометров будут показывать минус 4 – плюс 3, по югу местами 7 мороза.

При этом по-прежнему будет без осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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