«Родственников учим говорить Беларусь, а не Белоруссия!» История российских айтишников, переехавших в Минск

Из Украины в Беларусь продолжают прибывать беженцы. Но не только из Украины приезжают на постоянное место жительства к нам. Страна-то удобная, комфортная и, что очень важно в сегодняшнем мире, – безопасная. Татьяна Ревизоре побывала в гостях у тех, кто выбрал Беларусь для нормальной жизни.

Он готовил для голливудских звезд и первых лиц, но свой рецепт счастья итальянский шеф-повар нашел в Беларуси. В Минске Иньяцио Росса живет восьмой год. При этом у маэстро всегда была широкая география трудового выбора. Иньянцио закончил кулинарную академию в Швейцарии и оттачивал мастерство в разных уголках мира…

Иньяцио Росса, шеф-повар:

Никакая европейская страна не имеет такого порядка, как Беларусь! Мне не важно что, чего и так дальше, но такого порядка я еще не видел. Чистоты такой даже в Швейцарии уже нет. Это я как иностранец могу сказать, без проблем. И я могу спокойно на улице гулять со своим ребенком. Сегодня в Европе это очень трудно.

Раз в год он навещает родную Италию. Все-таки солнца и моря в Беларуси сицилийцу не хватает, зато в остальном чаша перевешивает.

Иньяцио Росса, шеф-повар:

У нас в Италии актуальны проблемы. Большая проблема. Много людей не работает, потому что нет работы, а как-то нужно платить налоги. Сравните, если бы сегодня в Италии у меня была квартира, я бы за коммунальные платил 300 евро в месяц.

Пришлись итальянской душе по вкусу и белорусские продукты. Кулинарный маэстро не проходит мимо витрин с нашей молочкой и не только…

Иньяцио Росса, шеф-повар:

Мне очень нравится ваша свинина. И не только мне. Даже коллеге говорю, здесь можно взять Парма ветчину - свинина нормальная.

Нашу национальную кухню полюбили и наши следующие герои. Еще полтора года назад эту пару от нашей страны отделяло три с половиной тысячи километров.

Екатерина Исакова, сотрудник компании-разработчика компьютерных игра и программного обеспечения:

Необычно для нас было то, что если на тушенке написано ГОСТ, значит это 100% ГОСТ.

Иван Хорев и Екатерина Исакова, сотрудники компании-разработчика компьютерных игра и программного обеспечения:

- Здесь впервые попробовали мочанку, холодник, то есть никогда этого не ели. Это очень вкусно.

- Правда, когда я готовлю драники, у нас вся кухня в драниках! Но это очень вкусно, нам нравится!

Зато на кухне компьютерной эти ребята ориентируется весьма уверенно. В Минск Ваня и Катя переехали из сурового Челябинска для того, чтобы работать в белорусской компании, которая разрабатывает компьютерные игры и программное обеспечение.

Иван Хорев, сотрудник компании-разработчика компьютерных игра и программного обеспечения:

Получилось, что я переехал. Потом буквально на неделю вернулся в родные края - у нас была свадьба, к которой мы до этого год готовились, и буквально через три дня уже были здесь, в Минске.

Кстати, в компании, в которой работает молодая семья, специалистов из России около сотни. Причем, все они более чем высокого класса, ведь из желающих работать у нас «айтишников» выбирают лишь самых лучших.

Иван Хорев и Екатерина Исакова, сотрудники компании-разработчика компьютерных игра и программного обеспечения:

- Можно переехать в Москву на зарплату большую, чем ты будешь получать, работая в IT-сфере в Минске, но не факт, что ты на эту же сумму там будешь жить с тем же комфортом, с которым ты можешь себе позволить здесь.

- Такой момент. Переезжая в Москву, ты должен отчетливо понимать, что ты едешь туда строить карьеру, ты не едешь туда жить спокойно, комфортно. Здесь, как нам кажется, можно совмещать два этих аспекта

Впрочем есть и те, для кого жизнь и работа в Беларуси стала скорее выбором судьбы.

Как карточный домик рухнула и мирная жизнь Андрея. Устав вздрагивать от звуков бомбежек, он вместе с женой покинул родной Новойадвар – поселок в Луганской области. С собой были лишь документы и минимальный набор вещей. Дома осталось все и, главное, свой дом, но….

Андрей Кутепов, слесарь:

Страшно не было, потому что страшнее там находится.

Очень хорошая страна, Президент руководит здесь всеми очень хорошо. Человек хороший, видно сразу: хозяйственник. Все работает, все заводы работают.

За квартирой там присматривает теща, а Андрей и его жена Ирина уже два месяца как живут в Орше. В белорусском городке семье обрела не только покой, но и новый дом – это общежитие – и работу. Ирина, педагог по образованию, сейчас трудится воспитателем в детском саду, Андрей – бывший таксист – стал слесарем на заводе.

Андрей Кутепов, слесарь:

Беларусь я могу назвать своей второй Родиной. Люди очень много для меня сделали, я благодарен всему. Сначала хотелось домой вернуться, а сейчас познакомился с людьми, люди очень хорошие. Я хочу здесь жить, трудиться.

К истории Андрея мы еще вернемся. Кстати, окончательно связать свою жизнь с нашей страной подумывает и итальянский шеф-повар Иньяцио. В Минск он уже перевез сына и брата, а еще в марте он готовится открыть свою кулинарную академию. Планами сицилиец делится во время прогулки по одному из самых любимых мест в столице – проспекту Победителей.

Иньяцио Росса, шеф-повар:

За восемь лет, которые я здесь живу, Минск очень изменился позитивно. Дороги, все чисто, прекрасно. Поговорим по поводу Чемпионат мира. Очень хвалили мои клиенты - всем понравилось. Поэтому другим политикам стоит приехать и поучиться как руководить страной.

За полтора года Минск стал родным и для пары из Челябинска. Впрочем, познавать Беларусь они не перестают.

Иван Хорев и Екатерина Исакова, сотрудники компании-разработчика компьютерных игра и программного обеспечения:

Как белорусский проще всего учить тем, кто приехал из России? По социальным плакатам. Потому что там «кавун», «журавіны», «сябар», «цыбуля»

Они с улыбкой вспоминают, как родители боялись отпускать их так далеко. Сейчас в гости приезжают не только они.

Иван Хорев и Екатерина Исакова, сотрудники компании-разработчика компьютерных игра и программного обеспечения:

- Мы всех друзей из России приглашаем приезжать к нам. Они останавливаются у нас, мы им показываем Минск, и они говорят, что не думали, что здесь так.

- Все классно!

- До сих пор видимо живут стереотипами о Беларуси и говорят Белоруссия.

- А мы поправляем всех.

Постепенно в белорусскую колею входит и Андрей. При этом, мужчина не перестает следить за событиями в Украине и не перестает надеяться. В процессе съемок, мы узнали, что именно в этот день у нашего героя был день рождения, но эти цветы вовсе не для именинника.

Жена Андрея Ирина ждет ребенка. Родину она покидала уже в положении. Супруги еще не знают, кто у них будет - девочка или мальчик, но знают главное…

Андрей Кутепов, слесарь:

- Вот он мой подарочек – растет.

- Главное, чтобы был здоровый ребеночек и, самое главное, чтобы он жил в мире.