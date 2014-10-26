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Ко Дню автомобилиста в Миноблавтотрансе рассказали о модернизации отрасли

26 октября 2014 16:33
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Новости Беларуси. 26 октября в Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника. О тех, кто связал свой жизненный путь покорением трасс и магистралей, помогая всем нам быстро и с комфортом преодолевать любые расстояние, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

60 лет на дорогах Беларуси. За качество перевоза пассажиров и грузов в центральном регионе отвечает Миноблавтотранс. Предприятие объединяет 18 филиалов практически во всех районах области. Модернизация автобусных и грузовых автопарков позволяет быть лидером отрасли.

# общество # Автодороги Беларуси

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