Ко Дню автомобилиста в Миноблавтотрансе рассказали о модернизации отрасли

Новости Беларуси. 26 октября в Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника. О тех, кто связал свой жизненный путь покорением трасс и магистралей, помогая всем нам быстро и с комфортом преодолевать любые расстояние, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

60 лет на дорогах Беларуси. За качество перевоза пассажиров и грузов в центральном регионе отвечает Миноблавтотранс. Предприятие объединяет 18 филиалов практически во всех районах области. Модернизация автобусных и грузовых автопарков позволяет быть лидером отрасли.