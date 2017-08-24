Александр Лукашенко: «Система образования требует постоянного совершенствования»

Пленарное заседание Республиканского педсовета продолжается уже более 2 часов. В зале почти 900 человек. Это педагоги, чиновники, законодатели, высшие должностные лица. Дело в том, что на форуме не только обсуждаются актуальные для системы образования вопросы, но и принимаются концептуальные и порой судьбоносные решения.

Главные принципы дальнейшего развития белорусской школы, роль учителя и конечная цель его работы. Уже затронуто немало важных тем. Оно и понятно. Формат встречи – открытый микрофон. Президент подчеркнул, что главное для педагога – учить и воспитывать, а не заниматься бумаготворчеством. Также дано поручение – решить вопрос с размером зарплат учителей. Какие еще вопросы затрагивались во время масштабного разговора – узнаем у нашего корреспондента.

От системы образования, от подготовки кадров зависит будущее в стране. Потому в 2017 году участие в педсовете принимает глава государства.

Еще до начала мероприятия Александр Лукашенко ознакомился с выставкой, на которой представлена экспозиция с достижениями нашей системы образования. Здесь же новые учебники и программы. В самом начале пленарного заседания Александр Лукашенко обозначил, что двигаясь вперед, не стоит отказываться от хорошего наследия, то есть ломки на пути преобразования быть не должно, только совершенствование. И вот сейчас пришло то самое время, когда вновь необходимо принять некоторые решения, то есть очередной этап в поступательном развитии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, мы сохранили положительное достижение, доставшееся нам в наследство от предыдущих поколений. Среди них – государственная поддержка, социальная справедливость, равный доступ к образованию, его достойный уровень. Именно такими принципами должны руководствоваться, планируя дальнейшие преобразования в этой сфере.

Все возможности для эффективной реализации задуманного есть. Создана необходимая инфраструктура учреждений образования и воспитания. Здесь работает достаточно квалифицированных кадров. На воспитание, обучение и социальную поддержку молодежи государство ежегодно выделяет значительную часть республиканского бюджета. Поэтому мы вправе ожидать от педагогической общественности соответствующих результатов на всех уровнях системы образования. Сегодня нам предстоит обсудить каждый из них.

И вот я заканчиваю свой ответ на вопрос, который я подставил в начале своего вступительного слова. Почему именно сейчас я счел нужным на таком уровне провести наш педагогический совет? Потому что один этап мы прошли (я его назвал). Потом, совершенствуя наше образование, мы прошли некий второй этап, если можно разделить это на этапы. И увидел все недостатки, пропустил их через себя – от дошкольного образования, средней школы, профтехучилищ, профтехобразования и высшего образования. Вот сейчас мы увидели те проблемы, которые мы еще не решили. То есть мы накануне некоего третьего этапа – может, быть, основного этапа в плане совершенствования нашего образования.

И мы с вами должны посоветоваться, как будем решать те вопросы, которые стали перед образованием во весь рост. То есть нам предстоит сделать новый шаг в дошлифовке, совершенствовании нашего образования – дошкольного, школьного, профессионально-технического, высшего образования.

Осенью мы соберемся с учеными – верх нашего образования: академиками, докторами, кандидатами наук – и проведем съезд наших ученых, где также будем рассуждать на тему подготовки кадров высшего уровня.