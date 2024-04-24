Проекты Концепции нацбезопасности и Военной доктрины рассмотрят делегаты во 2-й день ВНС

Новости Беларуси. Проекты стратегически важных документов – Концепции национальной безопасности и Военной доктрины – будут рассмотрены делегатами завтра, 25 апреля, во второй день Всебелорусского народного собрания. Их принятие – наш ответ на геополитические изменения в мире, новые вызовы и угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, новая Концепция нацбезопасности строится на фундаменте прежнего документа, которому уже более 10 лет. Специалисты проработали каждую главу и внесли необходимые корректировки. Например, впервые закреплено такое понятие, как «биологическая безопасность», оно отражает опыт ведения современных войн и вооруженных конфликтов. Также появился термин «электоральный суверенитет», то есть невмешательство других стран в избирательные кампании нашего государства. Учтены и новации в социальной сфере. Отдельное внимание вопросам демографии и защиты института традиционной семьи.

Что касается Военной доктрины – это ключевой документ в области обеспечения военной безопасности. Отдельно стоит отметить, что она носит исключительно оборонительный характер. Среди прочего там уточнены вопросы экономического обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты. Разработчики документа отразили наше противодействие санкциям, нацелив оборонный сектор на импортозамещение. Отмечается, что Военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога. Важный акцент сделан на недопущение военных конфликтов. Вместе с тем с учетом непрекращающейся активности НАТО у белорусских границ и милитаризации наших западных соседей в документе четко названы источники возможных угроз. Что касается ядерного оружия, Военная доктрина не говорит о механизмах его применения. Мы лишь доводим до международного сообщества, что появление у нас такого оружия – мера вынужденная, направленная на стратегическое сдерживание.

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