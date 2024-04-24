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Делегаты ВНС выбрали членов Президиума – список

24 апреля 2024 17:47
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Сегодня, 24 апреля, у делегатов ВНС в повестке было много организационных вопросов. В соответствие с законодательством необходимо было избрать Президиум, его Председателя и заместителя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты ВНС выбрали членов Президиума – список-1

Делегаты также выбрали членов Президиума ВНС в составе 13 человек. Ими стали: ректор БГУИР Вадим Богуш, генеральный директор предприятия «Витебскоблгаз» Александр Бранцевич; руководитель аппарата Совмина Константин Бурак; делегат от Белорусского союза женщин Надежда Ермакова; председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Марина Ленчевская; директор Республиканского онкоцентра Сергей Поляков; председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Сивец; заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар; судья Верховного Суда, председатель Республиканского совета судей Ирина Тылец; директор Гомельского химического завода Дмитрий Черняков, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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