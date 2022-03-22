Трое выжили, 146 погибли. Что ещё вам расскажут на экскурсии по «Хатыни» и почему это должен услышать каждый?

Новости Беларуси. День памяти жертв Хатынской трагедии собрал тысячи людей с разных уголков страны в мемориальном комплексе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соотечественники несли цветы, зажигали свечи. Всего в Беларуси за годы войны немецкие оккупанты уничтожили более 9 000 населенных пунктов. О трагичной истории одной деревни репортаж Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сегодня вряд ли найдется человек, который хотя бы раз не слышал о страшной трагедии, которая стала символом страданий и мужества мирного народа. 22 марта 1943 года 26 домов белорусской деревни опустели. Не стало и 146 ее жителей, сожженных фашистами заживо.

Вот уже 79 лет здесь не слышны голоса людей и смех детей. Память о них хранят лишь имена. Они вбиты вот на этих монументах. Каждый возвели на месте, где раньше стоял дом. И звон колоколов, который откликается в душе у каждого, кто ступит на эту землю. Имя этой страшной трагедии – Хатынь.

Елена Доморацкая, экскурсовод мемориального комплекса «Хатынь»:

Символическая деревня была небольшой. Всего три улицы без названия, 26 домов и четыре колодца. Дома в деревне выглядят одинаково. Первое, что вы видите – это венец сруба из серого железобетона. Также здесь есть обелиск в виде печной трубы – символа того, что это единственное, что оставалось в деревне после ее сожжения.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Посетители, которые приезжают на мемориал, те, кто не берет экскурсии, они просто иногда начинают домысливать. Многие уезжают, мемориал для них остается нераскрытым. А надо, чтобы даже любого человека, который сюда приедет, это изменило или повлияло хотя бы на его внутреннее мироощущение, его сознание. Вот для этого, собственно, и призван делать музей.

Елена Доморацкая:

Каратели окружили деревню. Только трем детям удалось скрыться незамеченными. Всех остальных – от мала до велика – согнали в сарай на окраине деревни. И подожгли. Единственным выжившим взрослым в этой трагедии оказался 56-летний кузнец Иосиф Каминский. Среди тел своих односельчан он нашел своего собственного сына Адама. Мальчик был тяжело ранен в живот. И едва отец поднял его на руки, тот только успел спросить: жива ли мать. И тут же скончался. Это трагический эпизод и жизнь Иосифа Каминского стали прообразом для создания скульптуры. «Непокоренный».